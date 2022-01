Gli Aristogatti: in arrivo il live action targato Disney

La Disney continua: Gli Aristogatti sarà il prossimo Classico a diventare un live action. A rivelarlo è Deadline che, pur non rivelando troppi dettagli riguardo al progetto – alle prime fasi di produzione, ne conferma l’esistenza.

La sceneggiatura del film sarà affidata a Will Gluck, anche produttore tramite la sua Olive Bridge Entertainment che ha già prodotto i lungometraggi di Peter Rabbit.

Ancora tuttavia non è chiaro se il progetto sarà destinato alla sala o se uscirà soltanto in piattaforma, come già accaduto con Lilli e il Vagabondo e come accadrà per Peter & Wendy.

Ed è proprio a questo film che, con tutta probabilità, si rifarà il look di questo nuovo adattamento de Gli Aristogatti. Sebbene i personaggi siano animali molto difficilmente vedremo gatti veri, aspettiamo piuttosto delle controparti in CGI. Che ci piaccia o meno.

A proposito del film originale

Gli Aristogatti è il 20 Classico Disney secondo il canone ufficiale. Ambientato negli anni ’10 del Novecento a Parigi, il film segue le avventure di una famiglia di gatti allontanati dalla propria padrona dal maldestro maggiordomo Edgard una volta scoperto la volontà di quest’ultima di lasciare tutti i suoi averi agli animali come eredità.

Il film è noto agli appassionati anche per essere stato l’ultimo progetto approvato dallo stesso Walt Disney il quale morì durante la lavorazione de Il libro della giungla.

Uscito nelle sale nel 1970, Gli Aristogatti fu un buon successo di pubblico e critica. Fu uno degli ultimi film a godere di questo plauso perché, come è noto, il reparto animazione della Disney attraverso un periodo di profonda crisi per tutti gli anni Settanta e Ottanta. Una fase che si concluse soltanto con il Rinascimento Disney, quando nelle sale cinematografiche arrivò La Sirenetta.