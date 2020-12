Il Serale di Amici 20 è in fase di organizzazione e prenderà forma solo agli inizi della prossima primavera. Tuttavia, si parla sin da adesso dei possibili giudici che valuteranno le esibizioni di quei concorrenti che arriveranno alla fase conclusiva del talent show.

Il nuovo numero del settimanale Vero contiene un’intervista alla conduttrice Maria De Filippi in cui rivela chi vorrebbe per questo ruolo. Il magazine presenta con questa introduzione il servizio che è a lei dedicato e in cui si parla anche di Amici.

Genuinamente femminista e inclusiva, da sempre anticipatrice, la conduttrice è talmente invincibile da non provare sgradevoli invidie: il segreto di #MariaDeFilippi sta nel rapporto con le altre donne.

La presentatrice ha fatto, dunque, il nome di Alessandra Amoroso, vincitrice dell’ottava edizione di Amici, cantante che è sempre stata presente, in modalità diverse e con ruoli differenti, anche nelle edizioni successive. Nel 2018, ad esempio, l’artista è già stata nella giuria del Serale, per poi lasciare il compito poco prima della finale, allo scopo di concentrarsi sulla registrazione del suo album, 10.

Anche quest’anno, Alessandra Amoroso, non è venuta meno all’impegno di dare il suo contributo alla ventesima edizione. L’abbiamo vista, infatti, durante la prima puntata del pomeridiano e durante la formazione della nuova classe.

Oltre alla cantante di Immobile, altre indiscrezioni vogliono la partecipazione di Annalisa e di Elodie come giurate del serale di Amici 20. Si parla, inoltre, del possibile coinvolgimento del ballerino Andreas Muller che però al momento non fa parte della squadra dei professionisti.

La Amoroso, reduce dall’incredibile successo di Karaoke con i Boomdabash, è intanto al lavoro sul suo nuovo progetto discografico. L’ultimo risale proprio al 2018, chissà che l’eventuale ritorno ad Amici non possa portarle ancora fortuna.