Amici 23: anticipazioni della quinta puntata del serale (spoiler)

Oggi si è svolta la registrazione della quinta puntata del serale. Ecco quali sono le anticipazioni di Amici 23 su quanto vedremo su Canale 5, in prima serata, sabato 20 aprile.

L’ ospite di questo nuovo appuntamento è il cantautore Enrico Nigiotti che in passato è stato allievo del talent show.

A raccontare nel dettaglio lo svolgersi della gara ci hanno pensato le talpe della pagina Gossip.tv, e il sito il Vicolo delle News.

Se non volete spoiler, come sempre vi raccomandiamo di non continuare con la lettura dell’articolo.

Chi è eliminato tra Lil Jolie e Sarah?

Dopo la sospensione del ballottaggio della scorsa settimana, Michele Bravi ha fatto la sua scelta: ad essere eliminata è Lil che deve lasciare la scuola.

Le tre manche della quinta puntata

1° manche ZerbiCele vs Cuccalo

Holden vs Sofia: finiscono in pareggio perché Giuseppe non ha avuto una preferenza

Marisol vs Mida in duetto con Sarah e vince Marisol

Dustin vs Mida e vince Mida

Petit vs Sarah e vince Petit

Al ballottaggio Mida e Sofia: Mida va al ballottaggio finale

2° manche ZerbiCele vs Todarelli

Holden vs Martina e vince Holden

Holden vs Aurora e vince Aurora

Petit vs Aurora e vince Petit

Al ballottaggio Martina e Aurora: Aurora va al ballottaggio finale

3° manche ZerbiCele vs Cuccalo

Holden vs Sarah e vince Holden

Petit vs Sofia e vince Sofia

Marisol vs Sofia e vince Marisol

Al ballottaggio Sofia e Sarah: Sarah va al ballottaggio finale per l’eliminazione

Chi è eliminato dal serale di Amici 23?

Allo scontro finale, durante la quinta puntata del serale di Amici 23, finiscono dunque: Mida, Aurora e Sarah.

Il cantante viene subito salvato dai giudici dopo aver cantato il suo nuovo inedito intitolato Que pasa. Scopriremo sabato sera, dunque, chi tra Aurora e quindi Gaia e Sarah lascerà il talent show.

Cosa ne pensate di queste anticipazioni di Amici 23?