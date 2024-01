Amici 23: anticipazioni della puntata del 28 gennaio (spoiler)

Ecco le anticipazioni di Amici 23 per la nuova puntata che andrà in onda domenica 28 gennaio.

Come saranno andate le gare di ballo e di canto e come si saranno posizionati in classifica Holden e Mida dopo il litigio di questa settimana?

Se non volete spoiler, come sempre, vi raccomandiamo di non leggere il seguito di questo articolo.

Gli ospiti e i giudici

Cominciamo col dirvi subito che tra gli ospiti musicali ritroviamo Achille Lauro e Random, quest’ultimo tra i protagonisti dell’unica edizione di Amici Speciali.

La gara di canto è giudicata dal trio composto da Elettra Lamborghini, Rocco Hunt e Alex Britti.

Mentre quella di ballo è giudicata dalla coreografa e ballerina di latino-americano Nancy Berti.

Le anticipazioni di Amici 23

Classifiche canto e ballo

Classifica canto (cover)

1. Martina

2. Holden

3. Mida

4. Petit

5. Kia

6. Lil Jolie

7. Sarah

8. Ayle

9. Nahaze

10 Malìa

Classifica ballo

1. Dustin

2. Marisol

3. Kumo

4. Giovanni

5. Nicholas

6. Simone

7. Lucia

I compiti: maglia sospesa per Dustin

Dustin esegue un compito assegnato da Raimondo Todaro, un compito di neoclassico che la Celentano aveva dato inizialmente a Nicholas.

Ebbene, la Celentano dà un 3.5 al suo ballerino e quindi Dustin ha la maglia sospesa e deve tornare subito in casetta!

Anche Mida e Petit svolgono i compiti a loro assegnati da Anna Pettinelli. Il primo non centra l’obiettivo (aggiungere delle barre con le stesse parole usate da Inder in Gola secca) mentre il secondo ottiene un bel 7.5.

Cos’altro è successo ad Amici 23

Nuovi inediti e disco d’oro

Questa volta tocca a Holden e Nahaze presentare un nuovo brano inedito: Solo stanotte e Oro, rispettivamente.

Lo stesso Holden riceve il suo primo disco d’oro per il suo primo singolo presentato ad Amici: Dimmi che non è un addio.

Discussioni e momenti divertenti

Come sempre, non mancano accese discussioni tra i professori in seguito alle esibizioni tra i rispettivi allievi.

Tanto per cambiare Alessandra Celentano si va scontrare con Nicholas, di conseguenza anche Raimondo finisce per litigare con la maestra.

Scoppia la lite pure tra la Pettinelli e la Cuccarini, la prima è “colpevole” di aver assegnato un compito senza senso a Mida.

Spazio ad un siparietto divertente con un filmato in cui Giovanni è nei panni dell’incredibile Hulk.

Premi sponsor e allieva assente

Martina vince il premio Oreo e Lucia quello Marlù, mentre Gaia è assente per tutta la durata della registrazione!

Dopo queste anticipazioni, non resta che guardare la puntata di Amici 23 su Canale 5 o su Witty.tv.