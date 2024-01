Amici 23: anticipazioni della puntata del 14 gennaio (spoiler)

Ecco le nuove anticipazioni di Amici 23: ieri è stata registrata una nuova puntata che andrà in onda, su Canale 5, domenica 14 gennaio.

L’uscita improvvisa di Mew e Matthew ha lasciato gli spettatori, e i mass media anche, con il fiato sospeso tanto che è stata subito denominata M&M gate.

Se non volete spoiler, dato che nelle prossime righe si parlerà di come si è concluso questo piccolo giallo televisivo, vi consigliamo di non proseguire con la lettura dell’articolo.

Dopo la messa in onda della puntata, vi aggiorneremo riguardo quello che Maria De Filippi ha detto in merito ai due ragazzi.

Le anticipazioni di Amici 23

Maria su Mew e Matthew

La conduttrice non poteva sorvolare sull’assenza in studio dei due cantanti, fino ad ora tra i protagonisti indiscussi della fase pomeridiana.

Come era facile da immaginare, però, è stata semplicemente confermata da Maria De Filippi l’unica spiegazione ufficiale fornita nei giorni scorsi da parte della produzione stessa.

Ecco le sue parole, riportate da Amici News: “ribadisce che i due sono usciti per motivi personali”.

Gli ospiti e i giudici

Le indiscrezioni delle talpine hanno rivelato anche i giudici: Arisa, per la gara di canto, Anbeta e Samantha Togni per quella di ballo.

Alberto Urso e Matteo Romano sono gli ospiti musicali e Alessandra Tognoloni è giudice della gara d’improvvisazione di danza.

Classifiche canto e ballo

Classifica canto (cover)

1. Martina

2. Holden

3. Malìa

4. Ayle

5. Mida

6. Sarah

7. Petit

8. Lil Jolie

Classifica ballo

1. Dustin

2. Marisol

3. Lucia

4. Giovanni

5. Gaia

6. Simone e Sofia

7. Nicholas

Per quanto riguarda la gara d’improvvisazione, invece, il tema è la libertà e a vincere tra Dustin, Lucia e Gaia è il ballerino.

Torna nel talent show il professionista Sebastian Melo Taveira che esegue la dimostrazione per l’esibizione di Nicholas.

Le sfide: Kumo e Giovanni eliminati?

Dopo una gara interna che si è svolta in settimana e che ha portato i due ballerini ad essere scelti per andare in sfida, Giovanni e Kumo affrontano due aspiranti allievi.

Entrambi i confronti sono vinti dai due titolari. Dunque, in questa puntata di Amici non c’è alcun concorrente eliminato.

Cos’altro è successo ad Amici 23

Come sempre non mancheranno i litigi tra i professori e tra professori ed allievi. Tra questi ce n’è uno tra Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli riguardo Sarah e un altro tra Alessandra Celentano e Nicholas.

Questa seconda lite, forse, segna il ritorno del pubblico parlante visto che Maria De Filippi permette a una signora che è in studio di difendere l’allievo.

Spazio poi ad un compito della Celentano proprio a Nicholas e quest’ultimo cede alle lacrime dovute allo sconforto.

Infine quattro cantanti, Mida, Petit, Malìa e Ayle presentano i loro nuovi inediti.

Dopo queste anticipazioni, non resta che guardare la nuova puntata di Amici 23 su Canale 5 o su Witty.tv.