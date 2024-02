Amici 23: anticipazioni del 18 febbraio (con Angelina ospite)

Ecco le anticipazioni di Amici 23, dopo la registrazione della nuova puntata di domenica 18 febbraio.

Dopo la vittoria al Festival di Sanremo, Angelina Mango (ex allieva della scorsa edizione nonché vincitrice della categoria canto) torna in studio, dove ad accoglierla a braccia aperte ci sono oltre alla conduttrice la sua ex professoressa nella scuola, Lorella Cuccarini.

Si tratta della terza ospitata di quest’anno per Angelina, la prima durante la formazione della classe e la seconda per la presentazione del suo singolo Che to dico a fa’.

Anche gli altri ospiti provengono dal mondo di Amici e sono reduci dal Festival: Annalisa, Irama, The Kolors e Maninni.

Alessandra Amoroso non può essere presente e perciò invia un videomessaggio che include i complimenti alla vincitrice e un saluto a Sangiovanni.

Se non volete altri spoiler, rivelati dalle talpe di Gossip tv, come sempre, vi raccomandiamo di non leggere il seguito di questo articolo.

Le anticipazioni di Amici 23

A giudicare la gara cover per il canto, Ornella Vanoni e quella di ballo Marcello Sacchetta. A giudicare una gara d’improvvisazione di ballo è il coreografo Kristian Cellini.

Classifiche canto e ballo

Classifica canto (cover)

Martina Petit – Sarah – Lil Jolie – Nahaze

Mida – Kia Holden e Malìa Ayle

Classifica ballo

Lucia Marisol Sofia Kumo Nicholas – Giovanni

Altri spoiler di Amici 23

Gara inediti e d’improvvisazione

Nonostante dimentichi il testo dell’inedito, Holden si aggiudica la vittoria su Mida e Martina (2° e 3° posto) e come premio si esibirà al Red Valley Festival.

Dustin è il vincitore in una mini gara a tema seduzione che vede coinvolti Kumo (secondo posto) e Giovanni (terzo posto).

Maglie per il serale

Ma non finiscono qui i momenti di gioia per l’allievo di Rudy Zerbi. Quest’ultimo gli fa cantare Nuvola e dopo una serie di complimenti consegna a Holden la maglia per il serale!

Alessandra Celentano, invece, fa scendere Marisol e le chiede di ballare una vecchia coreografia. Anche la ballerina si aggiudica la felpa dorata!

Stessa scelta per quanto riguarda Anna Pettinelli che chiede alla sua allieva Martina di cantare e dopo averla ascoltata le dà la maglia del serale.

Maglie sospese

Non è invece il momento per gioire per Nicholas e Giovanni che dopo l’ultimo posto si vedono ritirare la felpa di Amici 23 dal loro prof. Raimondo Todaro.

Entrambi i ballerini, per giunta, hanno attraversato una settimana difficile perché Raimondo li ha sottoposti ad una serie di test per capire chi portare al serale.

Dopo questo ritiro è probabile, dunque, che ad uno dei due la maglia non venga riconsegnata.

Dopo le anticipazioni, non resta che guardare la puntata di Amici 23 su Canale 5 o su Witty.tv.

