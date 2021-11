Imagine Dragons in Italia agli I-Days 2022: Data, info, prezzi e biglietti

Per celebrare l’uscita del loro ultimo album Mercury – Act 1, gli Imagine Dragons annunciano il Mercury World Tour 2022 che li vedrà in Italia per un’unica data l’11 giugno 2022 a Milano, headliner degli I-Days all’Ippodromo Milano Trenno.

Prodotto da Live Nation, il tour 2022 prende il via il 30 maggio a Praga, nella Repubblica Ceca, portando la band di Las Vegas ad esibirsi negli stadi delle principali Capitali europee e nei festival di maggior prestigio. Il Rock Werchter, Pinkpop, Lollapalooza Paris e appunto I-Days sono alcune delle tappe programmate.

I biglietti per la giornata di sabato 11 giugno 2022 saranno disponibili in presale Ticketmaster per gli utenti dell’App Intesa Sanpaolo Reward a partire dalle ore 10.00 di mercoledì 3 novembre 2021 scaricando, nella sezione Vantaggi dell’App, il coupon con il codice da utilizzare su questo link.

Per la vendita generale i biglietti saranno disponibili a partire dalle 10:00 di venerdì 5 novembre 2021 nei circuiti Ticketmaster.it, Ticketone.it, Vivaticket.com e in tutti i punti vendita autorizzati.

Prezzi dei biglietti Imagine Dragons I-Days:

POSTO UNICO: € 60,00 + diritti di prevendita

PIT: € 80,00 + diritti di prevendita

Gli ultimi successi della band statunitense

L’attesissimo quinto album di studio della band, Mercury – Act 1 esce il 3 settembre 2021 per Virgin Records. Prodotto da Rick Rubin è un album schietto e spontaneo che si allontana dai testi sovraccarichi di metafore del passato, puntando su liriche che vogliono abbracciare estremi emotivi, senza alcuna remora.

I primi assaggi del nuovo album, pubblicati contemporaneamente nel marzo 2021, sono stati Follow You e Cutthroat, il primo dei quali ha segnato per la band la sua più rapida ascesa alla vetta della classifica nell’airplay delle radio Alternative.

Il singolo successivo, Wreked, racconta in una sorta di autoconfessione intima il viaggio nel dolore sofferto dal cantante solista Dan Reynolds, a seguito della morte per cancro della cognata nel 2019.

Il 28 ottobre la band ha pubblicato una nuova traccia e relativo video, ENEMY, parte della colonna sonora di Arcane, la serie TV Netflix di League of Legends che debutterà domenica 7 novembre.