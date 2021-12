Amici 21: il primo bacio di Sissi e Dario (VIDEO)

Nel daytime di Amici 21 di oggi, Sissi e Dario si scambiano il loro primo bacio, o almeno si tratta del primo che vediamo in tv.

I ragazzi hanno organizzato quest’oggi una piccola festa a sorpresa per LDA che domenica scorsa ha ricevuto (anche materialmente) il suo primo disco d’oro.

In quest’occasione, i due innamorati si sono scambiati un bacio, per la prima volta in pubblico. Insomma dopo i dubbi iniziali non si nascondono più.

Sissi si è confidata poi con Nicol, una volta in camera, rivelando quanto sia felice del rapporto sincero che sta nascendo con il ballerino.

Subito dopo, una volta in giardino con Dario, quando lui le ha dato dell’includente riguardo il modo in cui ha intrapreso la loro relazione, la ragazza si è espressa così:

“Dai anch’io ho già fatto qualcosa. Piano Piano. Scusami se sono di tempi più lunghi. Non so cosa mi scatti nella mente quando devo fare queste cose. Un bacino piccolo te lo posso dare? Dai”.

Da quel momento Sissi e Dario non si sono più staccati l’uno dall’altra, nemmeno in presenza degli altri ragazzi di Amici. Questi ultimi non hanno potuto fare a meno di notare il loro affiatamento.

Dopo una giornata di lezioni il rientro in casetta ha un sapore diverso per Dario e Sissi #Amici21 pic.twitter.com/xCBkTaAXx5 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) December 10, 2021