Amici: Todaro scherza sui social sulla Celentano, il web difende la professoressa

Durante la puntata di Amici andata in onda ieri, dopo una discussione tra i due professori, Raimondo Todaro ha scherzato pronunciando queste parole su Alessandra Celentano:

“Oggi è il mio compleanno, vorrei farle un regalo. Ho bisogno del tuo aiuto, ci servirebbe h24 un bel corteggiatore dei tuoi di Uomini e Donne che la tiene impegnata”.

Rivolgendosi a Maria de Filippi, l’insegnante di latinista ha chiesto, dunque, un corteggiatore per “placare” la maestra di danza.

Dopo la registrazione, il professore di ballo ha continuato su questa falsa riga anche sui social. Todaro ha postato una foto modificata della Celentano sul trono di Uomini e Donne e ha commentato:

“Sto aprendo dei casting per Amici. Cerco un bel fidanzato per la mia cara amica Alessandra Celentano. I requisiti richiesti sono: 1- deve ritenersi più aitante di Rudy Zerbi 2- deve essere alto almeno 1.75m 3- non deve indossare collane, bracciali, orecchini né avere tatuaggi in vista, smalto alle unghie e piercing. Infine la cosa primaria 4- deve sempre dire “maestra ha ragione lei” parlarle in terza persona se fosse plurale anche meglio”.

Il motivo di questa gag che vede coinvolta la maestra di danza classica risiede nel fatto che Mattia, pur essendo da tempo fermo, continui ad occupare un banco nella scuola e la professoressa non è d’accordo.

Il web non sembra approvare quanto detto e poi scritto da Raimondo Todaro, prendendo le difese della professoressa.

Molti utenti, infatti, trovano che questo modo di scherzare non faccia ridere, anzi, sia inaccettabile. E voi cosa ne pensate?