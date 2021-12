Amici 21: quando ricominciano il daytime e il pomeridiano (anticipazioni)

Dopo la pausa natalizia, i daytime di Amici 21 torneranno su Canale 5 partire dal 10 gennaio alle 16:10.

Per quanto riguarda il primo appuntamento del pomeridiano, invece, la prossima puntata dovrebbe essere registrata il 9 gennaio e trasmessa domenica 16 gennaio.

Si tratta di indiscrezioni rivelate dalla sempre aggiornata pagina Amici News.

Le anticipazioni di Amici 21

Subito dopo le vacanze in casetta i ragazzi riprenderanno a misurarsi con delle sfide. Dopo le ultime due, vinte consecutivamente da Cristiano, al ballerino toccherà affrontarne ancora un’altra.

Anche Carola andrà in sfida, dopo essere arrivata ultima in una gara di ballo intitolata “costrizione vs libertà”. Nicol e Rea, inoltre, dovranno dimostrare a Rudy Zerbi di meritare di restare nella scuola.

Dopo le recenti gare di canto e i risultati negli streaming, infatti, il professore è intenzionato a sostituirle oppure ad eliminarle senza mandarle in sfida, come da prassi, per essersi classificate di nuovo ultime.

A Cosmary spetta il compito forse più difficile di tutti. Quello di far ricredere Alessandra Celentano sulle sue qualità di ballerina. La maestra le ha sospeso di nuovo la maglia e se la ragazza non riuscirà a dimostrare che con l’impegno ha fatto nel frattempo dei grossi progressi, verrà sostituita.

Dopo LDA, una grande soddisfazione aspetta anche Albe che ha ottenuto il suo primo disco d’oro. Quest’ultimo gli verrà consegnato proprio durante la quindicesima puntata di Amici.

Grande attesa c’è per il ritorno di Christian, Mattia e Crytical che si trovano in isolamento per uno stato influenzale particolarmente forte che impone la massima attenzione, al fine di non compromettere l’intera classe.