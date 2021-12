Katy Perry ritorna con il singolo When I’m gone con DJ Alesso

A pochi giorni dalla fine del 2021, la cantante americana Katy Perry presenterà un nuovo brano, in collaborazione con DJ Alesso.

La canzone si chiama When I’m Gone e uscirà il 29 dicembre alle 22:00. Mentre il video ufficiale verrà rilasciato in tutto il mondo il 10 gennaio sull’emittente televisiva statunitense interamente dedicata allo sport, ESPN.

Milioni di fan dell’artista di Smile stanno aspettando l’uscita del suo nuovo singolo, poiché questa sarà la prima volta che la cantante pubblica musica elettronica al livello di DJ Alesso.

I rumors sulla nuova canzone si susseguivano già dallo scorso novembre quando la cantante aveva condiviso su Twitter un video promozionale con la parte strumentale di un brano sconosciuto.

L’annuncio vero e proprio è arrivato lo scorso 15 dicembre quando Katy e Alesso hanno scritto: “È tempo di dare loro tutto ciò che vogliono”.

Did you say W.I.G.? Post a 🦾 below if you’ve pre-saved my new track with @Alesso coming NEXT WEEK (and if u haven’t yet get to it already 🤬) https://t.co/GuEMxmKGC4 pic.twitter.com/lWdezvnLpG

— KATY PERRY (@katyperry) December 20, 2021