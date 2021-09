Amici 21 – anticipazioni: ospiti ed eliminazioni

La terza puntata di Amici 21, registrata ieri pomeriggio, andrà in onda domenica 3 ottobre su Canale 5. Ecco le nuove anticipazioni di Amici e cosa vedremo durante il nuovo pomeridiano di questa edizione, come sempre riportate da Il Vicolo delle News.

Se apprezzate gli spoiler e pensate che questi non vi rovineranno in alcun modo la visione della puntata, buona lettura!

Amici 21, anticipazioni: ben due durissime eliminazioni

Durante questo pomeridiano ben due allievi lasciano la scuola. Si tratta di un ballerino e di un cantante, il secondo entrato appena la settimana scorsa.

Il ballerino non è altri che Mirko, nonostante in settimana sia stato salvato dalla Celentano da una sfida proposta dalla Peparini. Quest’ultima, infatti, non rinuncia all’idea che il suo sia un banco regalato. La maestra di modern, dopo che Alessandra ha restituito la maglia che era stata sospesa al ragazzo, gli schiera contro proprio Dario, lo sfidante esterno che poco prima ha perso contro Carola.

Mirko perde la sfida e così deve rinunciare alla possibilità di vita offertale dalla sua insegnante. Non tutto è perduto però perché, anche per insistenza del pubblico, il ballerino va via con una borsa di studio e quindi avrà un sostegno economico per continuare a studiare e coltivare così il suo sogno.

L’altro allievo che deve lasciare la scuola è invece Kandy, anche lui per via di una sfida ed è contro Giacomo che così è finalmente ammesso come ha tanto desiderato in queste due settimane. Kandy era entrato portando un inedito intitolato Preferisco te che aveva colto l’interesse di Anna Pettinelli e aveva occupato l’ultimo banco disponibile.

Amici 21, gli ospiti della terza puntata del pomeridiano

Ospite della puntata l’attrice Anna Valle protagonista della fiction di Canale 5 Luce dei tuoi occhi.