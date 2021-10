La Famiglia Addams 2: la recensione del film presentato a Roma

È stato presentato ieri alla Festa del Cinema di Roma 2021, insieme al cast vocale italiano, La Famiglia Addams 2. Il film, prodotto dalla MGM, è il sequel del film d’animazione del 2019 con cui avevamo assistito a una reinterpretazione in chiave moderna della celebre famiglia.

La Famiglia Addams 2 sarà nei cinema a partire dal 28 ottobre. Nel cast vocale italiano riprendono i loro ruoli Virginia Raffaele e Pino Insegno come Morticia e Gomez, ma anche Eleonora Gaggero e Luciano Spinelli come Mercoledì e Pugsley. Loredana Bertè presta invece la voce a Nonna Addams.

La scoperta della propria unicità

Proseguendo sul percorso già iniziato dal prequel, La Famiglia Addams 2 ci racconta una storia spassosa e divertente insistendo su tematiche oggi molto dibattute. E non solo tra i giovani. Con le loro peculiarità gli Addams sono infatti perfetti per ragionare (e per far ragione) su cosa significhi davvero “diversità”. Qualcosa che dovrebbe essere inteso in senso positivo, non dando per scontato il proprio valore, e senza dimenticare un senso d’appartenenza. In primis con il contesto da cui si proviene.

Il film ci parla di questo, sottolineando anche quanto la crescita sia un momento particolarmente delicato: una fase in cui tutti, chi più chi meno, sono portati a perdere o dimenticare la propria identità. Non è quindi un caso che ne La Famiglia Addams 2 Mercoledì e Pugsley sono caratterizzati da un arco narrativo che si concentra sopratutto su cosa significhi crescere, con tutti i guai e le difficoltà che questo comporta.

Il tutto senza mai perdere di vista il presente e quella verve comica così unica che ormai caratterizza la Famiglia Addams dal 1938: anno in cui la prima vignetta di Charles Addams apparve sul New Yorker.

I giovani Eleonora Gaggero e Luciano Spinelli sono bravissimi nel dare voce ai loro personaggi. Non sono chiaramente da meno i veterani Virginia Raffaele, Pino Insegno e la mitica Loredana Bertè, perfetta per impersonare una nonna Addams mai così rock.