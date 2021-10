Amici 21 – pomeridiano: Christian vince la sfida, Inder è eliminato?

Continua la messa in onda dell’ultima registrazione di Amici 21 che è trasmessa oggi su Canale 5.

In questo appuntamento scopriamo l’esito di un’altra sfida messa in atto per via del provvedimento disciplinare che c’è stato la settimana scorsa durante il daytime.

Amici 21 – Christian vince, Inder è eliminato?

Dopo Mattia è il momento anche per Christian di affrontare il suo sfidante Angelo. Dopo l’esibizione arriva l’esito tramite la votazione dei tre professori di ballo, riportata in una busta. Due su tre hanno votato a favore del ballerino titolare che resta così nella sua scuola.

Tocca poi ad Elisabetta esibirsi ma la performance non soddisfa completamente la Pettinelli. Lorella Cuccarini coglie la palla al balzo per annunciare di voler mandare la ragazza presto in sfida contro la diciottenne Alessandra. L’aspirante allieva entra subito in studio e canta un suo inedito. Elisabetta si complimenta con la giovane ma è determinata a mantenere il suo banco.

Subito dopo, in questa puntata, viene trasmessa quella che sembra una scioccante eliminazione che si verifica non in studio ma in casetta. I ragazzi sono seduti tutti insieme sulle gradinate dopo essere tornati dalla registrazione. A quel punto ricevono una busta rossa e un videomessaggio di Anna Pettinelli.

Le parole della professoressa sono cariche di delusione per le infrazioni di Inder con il telefono e il suo disinteresse nel preparare una cover durante la settimana. Per questo motivo non sente di rappresentarlo più come insegnante e gli augura di trovare fuori dalla scuola la sua strada con la musica. A meno che un altro professore non sia interessato a lui, è dunque eliminato.

Inder fa immediatamente le valigie mentre gli amici costernati lo invitano a opporsi all’eliminazione. Poi lo accompagnano rassegnati al cancello. “Ha sbagliato ma non se lo meritava”, afferma una sconsolata Carola.