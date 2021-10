Il Collegio 6: chi è Simone Casadei (curiosità e profilo Instagram)

Venti studenti varcano i cancelli del collegio Regina Margherita di Anagni (FR) per formare la classe protagonista della sesta edizione de Il Collegio. Dall’ 11 ottobre sono disponibili su RaiPlay le Backstories dei giovani protagonisti.





Uno di loro è Simone Casadei che ha 16 anni e vive a Coriano, in provincia di Rimini: un “vero romagnolo” che ama andare in moto, stare con la sua famiglia e fare casino. La scuola rappresenta una nota dolente nella vita del ragazzo. Quest’anno verrà bocciato a scuola perché avuto diverse note e tre sospensioni e nonostante ciò dichiara di non essere preoccupato affatto perché i suoi interessi sono altri!

Quando va in moto Simone adora essere guardato dalle ragazzine e scegliere chi è la sua preferita come ogni playboy che si rispetti. Con queste premesse l’esperienza al Collegio si prospetta burrascosa e lui stesso è curioso di scoprire come andrà a finire. Qui trovate il suo profilo Instagram che ha aperto da poco come dimostrano i soli tre post pubblicati.

Il Collegio 6: ecco tutti i nomi dei 20 allievi

Sara Masserini (16, Colzate – Bg), Alessandro Giglio (15, Torino), Gaia Cascino (16, Roma), Giovanni Junior D’ambrosio (15, Napoli), Federica Cangiano (14, Napoli), Davide Maroni (16, Nova Milanese – Mb).Vincenzo Rubino (16, Bari), Rebecca Parziale (14, Genova) Lorenzo Sena (14, Viareggio – Lu), Maria Sofia Pia Federico (16, Valmontone – Roma), Cristiano Karol Russo (15, S. Pietro Vernotico – Br), Sveva Accorrà (14, Monza), Simone Casadei (16, Coriano – Rn). Beatrice Genco (14, Paderno Dugnano – Mi), Filippo Romano (14, Scandicci – Fi), Elisa Cimbaro (14, Tarvisio – Ud), Edoardo Lo Faso (16, Catania), Valentina Comelli (15, Zone – Bs), Raffaele Fiorella (15, Barletta – Bt), Anastasia Podeschi (16, Santarcangelo Di Romagna – Rn).

L’anno prescelto in questa sesta edizione è il 1977, l’anno della Febbre del sabato sera. L’ambientazione coglie molti degli spunti di un decennio caratterizzato da significativi cambiamenti di costume. È l’anno della disco music e di brani divenuti cult come Stayin’ Alive dei Bee Gees o We Are the Champions dei Queen.

Tra le suggestioni che i nuovi studenti attraverseranno entrando nell’Istituto Regina Margherita di Anagni, una nuova materia: Il Progetto Cinema.