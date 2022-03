Ed Sheeran si difende dall’accusa di aver copiato Shape of You

Ed Sheeran è stato convocato ieri presso la Corte Suprema di Londra. Durante il processo, l’artista ha negato di aver rubato idee ai cantautori Sami Chokri e Ross O’Donoghue nella sua Shape of You.

Il duo di autori ha affermato che la loro traccia del 2015 Oh Why suona “sorprendentemente simile” alla parte in cui Ed canta “Oh I” nella sua hit del 2017.

Il cantante ha replicato affermando di aver scritto parti della canzone collaborando con molti artisti sconosciuti.

Gli avvocati di Sam e Ross hanno sostenuto invece tutt’altra versione, ovvero che Ed “prende in prestito idee e le mette nelle sue canzoni, a volte lo riconosce ma a volte no”.

Ecco come si è difeso Ed Sheeran all’accusa di plagio

Il cantante di Bad Habits ha negato di utilizzare il lavoro delle persone senza dargli il dovuto riconoscimento. E ha sottolineato che ha spesso condiviso il merito con artisti meno conosciuti: le sue canzoni Shivers e Visiting Hours sono due esempi.

Per discolparsi, inoltre, Ed ha detto alla corte che si avvicina alla scrittura delle sue canzoni senza un “processo di pensiero predefinito”.

“Se suona bene, la tengo. Spesso scrivo e registro un certo numero di canzoni in un giorno. Di recente ho tenuto una sessione della durata di una settimana in cui ne ho scritte 25. Quasi tutte le mie canzoni sono scritte in meno di due ore. Le considero una sorta di “bottiglia di eccitazione”: se una canzone funziona, l’eccitazione la spinge al punto in cui è finita. Se non lo è, la lascerò e passerò a qualcos’altro “, ha affermato il cantante.

Non si tratta, tuttavia della prima volta in cui l’artista è stato accusato di aver rubato un brano. Ed Sheeran, infatti, è stato citato in giudizio già altre due volte per violazione del copyright.

La prima volta per la sua canzone Photograph e la vicenda si è conclusa in via extragiudiziale.

L’artista è finito in una causa da 100 milioni di dollari anche per Thinking Out Loud nel 2018. La battaglia legale per i diritti di questo brano è ancora in corso.