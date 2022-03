Amici 21: come funziona e come giocare al FantaAmici

Ispirato all’omonimo talent show di Maria de Filippi, il gioco virtuale FantaAmici farà amare ancora di più i ragazzi di questa edizione.

Per giocare è necessario organizzare una propria squadra scegliendo tra gli artisti in gara, ballerini e cantanti, e selezionare con cura il proprio leader tra i professori.

Come giocare al FantaAmici: regolamento

Per partecipare bisogna comporre la propria squadra, formata obbligatoriamente da 5 alunni e 1 professore. Si hanno a disposizione 1000 monete per poterli acquistare. Ogni componente della squadra avrà una quotazione che indicherà il prezzo di acquisto.

La squadra guadagnerà punti in base al comportamento di coloro che saranno selezionati in “casetta”, per tutto il tempo della durata del serale di Amici. I punteggi assegnati agli allievi ed ai professori saranno limitati alle trasmissioni televisive delle puntate del serale e all’utilizzo dei loro canali social. Non verranno considerati invece i daytime, ciò che succede in settimana e le anticipazioni.

Ad influenzare l’andamento del gioco, è chiamato a partecipare il giocatore stesso: con una serie di minigiochi sarà possibile ottenere punti bonus e scalare la classifica.

Come partecipare al FantaAmici con l’app

Per prendere parte al gioco basta scaricare l’App ufficiale del FantaAmici (disponibile negli store), registrarsi, leggere il regolamento dettagliato con i punteggi e creare la propria squadra!

Le squadre personali possono essere create già da adesso e durante tutta la durata del Serale.

In caso te lo fossi perso, i ragazzi del serale di Amici 21 con cui poter competere nel gioco sono: Aisha, Albe, Alice, Alex, Calma, Carola, Christian, Crytical, Dario, Gio Montana, John Erik, Leonardo, LDA, Luigi, Michele, Nunzio, Sissi, Serena.

I professori tra cui scegliere per formare la propria squadra sono invece: Alessandra Celentano, Anna Pettinelli, Lorella Cuccarini, Raimondo Todaro, Rudy Zerbi e Veronica Peparini. Chi sceglierete per il vostro FantaAmici?