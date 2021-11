Amici 21: Mattia è sospeso, Simone vince la sfida

Durante il daytime di Amici 21 andato in onda oggi su Canale 5, Mattia riceve una punizione piuttosto severa e Simone affronta la sfida che ha in sospeso ormai da due settimane.

Amici 21: Mattia e Simone sospesi

I ballerini si stanno apprestando ad andare in studio per una gara di ballo giudicata da Marcello Sacchetta quando Maria De Filippi ferma Mattia dicendo che non può parteciparvi. Il ballerino deve recarsi, portando la sua felpa, in studio da solo, dove incontrerà Todaro.

Una volta lì, l’insegnante di ballo afferma di averlo guardato per un’ ora e mezza, dietro gli specchi, mentre stava provando una coreografia insieme a Christian. L’atteggiamento, giudicato indisponente e denigratorio verso i professionisti che erano presenti, comporta al ragazzo la sospensione della maglia. Mattia non potrà fare nessuna lezione in settimana e non potrà esibirsi in puntata. Per quanto riguarda la felpa, inoltre, non è detto che la riavrà.

Il giovane allievo prova a giustificarsi spiegando che non stava del tutto bene, sul piano emotivo, e che questa era la prima volta in cui ha manifestato un comportamento simile. Raimondo non ascolta le sue ragioni e sottolinea : “Mi hai messo nei casini”, riferendosi al fatto che con la sua sospensione dovrà cambiare la coreografia anche a Christian.

Mattia, tornato subito dopo in casetta, è estremamente rammaricato dell’accaduto. Simone, invece, è chiamato a sua volta in studio per affrontare lo sfidante Madrid. Per il giudice Carlo di Francesco, dopo aver ascoltato i due inediti (Da ricchi noi e Cabaret), non ci sono dubbi. L’allievo di Zerbi può tranquillamente restare nella scuola.

Una volta in casetta, però, Rudy comunica al ragazzo che nonostante abbia vinto la sfida, conferma la sospensione della sua maglia.