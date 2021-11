Amici 21 – anticipazioni: ospiti e sfide dell’undicesima puntata

La nuova puntata di Amici 21, registrata oggi pomeriggio, andrà in onda domenica 28 novembre alle 14:00 su Canale 5.

Ecco le nostre anticipazioni di Amici e cosa dobbiamo aspettarci dal nuovo pomeridiano di questa edizione. Ospite l’ex allievo della scuola Tancredi che presenta il suo nuovo singolo, Wah Wah, in uscita venerdì 26 novembre.

Amici 21 – anticipazioni: chi verrà eliminato?

Come predetto, per volere di Rudy Zerbi Andrea andrà in sfida contro Elena, che tra le altre cose conosce già LDA. Toccherà ancora a Simone, dopo il confronto di oggi, affrontarne un altro, questa volta con la cantante Aisha.

Ci sarà la consueta conferma delle maglie, il momento dedicato ai palloncini e un nuova gara di canto, giudicata dall’attrice Giulia Michelini. Gli ultimi classificati andranno in sfida la settimana prossima.

Ci sarà poi un nuovo ingresso, voluto dalla maestra Celentano che farà aggiungere un altro banco! Mattia, dopo quanto successo nel pomeridiano di oggi, non sarà presente in studio in quanto ha la maglia sospesa e non potrà esibirsi.

Durante la nuova puntata di Amici, le anticipazioni rivelano che ci sarà un inedito passo a due tra Carola e Serena. La ballerina della Celentano finirà a sua volta in sfida in seguito a una gara di ballo giudicata da Marcello Sacchetta e che vedremo durante il pomeridiano di domani.

