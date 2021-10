Amici 21: maglia sospesa per LDA, cos’è successo

Durante il daytime di Amici 21 andato in onda oggi su Canale 5 il cantante LDA viene sospeso da Rudy Zerbi.

L’insegnante toglie la maglia all’allievo dopo averlo convocato in sala prove. Ecco cosa è appena successo.

LDA sospeso da Zerbi, il cantante prepara la valigia

Il giovane soltanto ieri aveva incontrato D. Whale che gli aveva offerto la possibilità di produrre il suo inedito Quello che fa bene lo lasciamo andare, ascoltando il ragazzo in studio e trovandolo molto più forte dal vivo che in mp3. Il produttore aveva fatto dei bellissimi complimenti all’artista. Tuttavia qualcosa è andato storto durante l’incontro. LDA, infatti, aveva contestato alcuni consigli del producer.

Per questo ed altri motivi il suo insegnante di riferimento decide oggi di sospenderlo. Nella prossima puntata se dovrà portare una cover assegnata canterà sulla base fornita da Zerbi di Mengoni, proprio come ha provato nei giorni scorsi anche se con non troppo entusiasmo. Se invece canterà il suo inedito dovrà seguire le indicazioni del produttore.

Soltanto se in merito a queste due opzioni si atterrà fedelmente alle istruzioni, senza fare di testa sua, riavrà la sua maglia. Diversamente, il ragazzo è libero di tornare a casa dove potrà fare ciò che desidera e come lo desidera.

Un altro problema che Rudy riscontra nel percorso di Luca è la sua passività nei confronti delle critiche della Pettinelli. La professoressa, in effetti, sin dalla prima puntata ha detto apertamente di non apprezzarlo. Durissime le critiche nei suoi confronti a cominciare dalla definizione “Gigi D’alessio 3.0” e dall’appellativo “datato”.

Secondo Zerbi LDA non ha saputo rispondere a dovere a queste affermazioni e ha sprecato due settimane nella scuola di Amici. Il ragazzo torna in casetta ovviamente sconfortato, si sfoga con gli altri ragazzi e prepara già la valigia. Riuscirà in puntata a recuperare la sua maglia?