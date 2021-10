Anni da cane: il trailer del film in uscita su Prime il 22 ottobre

Dopo avervene già parlato qualche mese fa, ecco il trailer di Anni da cane commedia young alt che sarà distribuita su Amazon Prime Video. Il film, diretto da Fabio Mollo, sarà presentato ad Alice nella Città, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma.

Anni da cane sarà disponibile su Prime Video in Italia dal 22 ottobre e in oltre 240 Paesi e territori nel mondo dal 26 novembre.

Guarda il trailer del film

La trama del film

Anni da cane racconta la storia di Stella, un’adolescente impacciata, cinica, piena di immaginazione e tormentata. Dopo un incidente in auto che le cambia la vita e in cui è coinvolto anche un cane, si convince che i suoi anni vadano contati come quelli dei cani: uno ne vale sette, e ora che sta per compiere sedici anni, in realtà, è una centenaria. Per questa ragione, Stella crede che le rimanga poco tempo da vivere e decide di stilare una lista di tutte le cose che vuole fare prima di morire. Con l’aiuto dei suoi migliori amici, Nina e Giulio, la ragazza comincia così a vivere la sua vita al massimo, bruciando le tappe per paura di non avere tempo per fare tutte le esperienze. Ma l’incontro casuale con Matteo, un coetaneo timido e introverso, metterà tutto in discussione, stravolgendo totalmente la sua prospettiva.

Il cast del film

In Anni da cane vedremo Aurora Giovinazzo, Isabella Mottinelli, Federico Cesari, Luca Vannuccini, Marta Losito, Romana Maggiora Vergano, Paola Gioia Kaze Formisano, Sabrina Impacciatore. Nel film ci sarà anche una performance cameo di Achille Lauro.