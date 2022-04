Amici 21: Luigi in lacrime ha un chiarimento con Lorella Cuccarini

Durante il daytime di oggi di Amici 21 Lorella Cuccarini chiede d’incontrare Luigi per avere un chiarimento con lui in sala prove.

La scorsa settimana, Lorella ha seguito i daytime e in una di quelle conversazioni il cantante si è lasciato andare a un’affermazione.

“Se Lorella manda un guanto di sfida sulla scrittura è perché pensa io sia meno. Fa finta di elogiare“, ha detto Luigi in uno sfogo in cui accusava la professoressa di falsità nei suoi confronti.

“Non mi conosci, non posso accettare che tu dica che scrivo cose che non penso“, è la replica di oggi di Lorella a quanto è stato affermato dal cantante giorni fa.

Luigi, dunque, si scusa perché si accorge di essere stato eccessivo e sottolinea il massimo rispetto per l’insegnante di Amici ma tira in ballo anche la sua rivalità con Alex.

Il cantante di Tondo, infatti, rimarca quando una volta il suo avversario gli ha mancato di rispetto definendolo insensibile e incapace si scrivere.

A quel punto, si collega anche Maria De Filippi per spiegare questo retroscena: “Lorella non sa che l’equivoco tra te e lei nasce da un’esasperazione dove arrivi tu perché dopo tanti guanti di Rudy ad Alex, quest’ultimo si rivolge a te dicendoti della mancata scrittura. Tu ti senti attaccato. E quando arriva quel guanto di Lorella cerchi in qualche modo di difendere il tuo spiegando che anche a te è arrivato un guanto. E che non sei da meno”.

Luigi, a sua volta, spiega: “Non ho detto determinate cose, spesso mi sono sentito attaccato. Io semplicemente sono molto leale nei confronti dei miei compagni, c’è chi non lo è stato con me. E forse sbagliando mi sono attaccato a lei per non attaccarmi ad altri miei compagni perché mi sembra scorretto. In ogni caso ho reagito male, preferisco star zitto”, dichiara il cantante di Amici con la voce rotta dal pianto.

“Io non posso fare nulla, perché se tu continui a fare una cosa che a me dà fastidio, io non posso fare nulla ed evito. In ogni caso ho reagito male e mi prendo le mie responsabilità. Vivo personalmente delle cose più serie, non ha senso per me stare male e parlare se ho un muro davanti che non cambia idea”, conclude Luigi lasciando intendere che purtroppo tra lui e Alex non c’è possibilità che il rapporto migliori. In compenso, Lorella capisce le ragioni di quelle parole che l’avevano infastidita.