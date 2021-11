Amici 21: LDA riceve una lettera dalla Pettinelli, cambia la classifica

Durante il daytime di Amici 21 andato in onda oggi su Canale 5, LDA riceve una lettera da Anna Pettinelli che cambia le sue sorti nell’immediato futuro.

Ecco cosa succede alla classifica e chi andrà in sfida al suo posto.

Amici 21: LDA salvato dalla sfida, Andrea a rischio

La professoressa, dopo aver ascoltato le ripetute lamentele di Luca sul famoso 0 da lei attribuitole nella scorsa puntata, decide d’intervenire. Nella lettera c’è scritto che siccome LDA non capisce che quello 0 non era una valutazione artistica, ha deciso di rivelare il suo voto oggettivo che è un 4.

Maria De Filippi comunica ai ragazzi che la classifica della puntata cambia di conseguenza. A dover andare in sfida non sono più, dunque, Simone, LDA e Andrea ma solo quest’ultimo che si ritrova in fondo alla graduatoria.

Soltanto ieri Andrea, dopo la registrazione, aveva commentato il suo momento di panico in studio. L’allievo della Pettinelli aveva parlato con la sua docente che gli aveva detto di non dispiacersi: “Può succedere. Hai avuto un momento di black-out. Non devi pensare al valore del voto dato.. Non ha senso. Non si può piacere a tutti purtroppo. Credo che Rudy voglia metterti in sfida con Elena, ma tu stai tranquillo e continua a lavorare”.

Diventa sempre più probabile, quindi, che a doversi confrontare con Elena Manuele sarà proprio il cantautore di Piazza Unità che è soltanto da due settimane nella scuola di Amici.

Anche Albe ha modo di riflettere oggi su quanto accaduto in puntata. Maria De Filippi lo invita a considerare con cognizione di causa il fatto che si sia proposto di andare in sfida al posto di LDA, dando dell’incompetente alla sua stessa professoressa per il famoso 0.

Anche la Pettinelli rimprovera Alberto per farsi condizionare dall’amicizia e di essere stato poco obiettivo nell’autoconvincersi che Luca abbia cantato meglio di lui.