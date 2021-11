Holiday Skin: la skincare in Limited Edition firmata Catrice

Holiday Skin è la nuova linea di skincare, in limited edition, firmata da Catrice. Il brand di beauty low cost ha lanciato una collezione comprendente 7 prodotti, compresi accessori, per preparare la pelle al glow delle vacanze!

Nutriente e rigenerante, questa limited edition ha un packaging accattivante sui toni del rose gold e del bianco, che la rende l’accessorio perfetto per l’arrivo delle feste. Ma andiamo a scoprire meglio tutti i prodotti di questa nuova linea!

Tutti i prodotti Holiday Skin e prezzi

Maschera Notte Viso

Un trattamento spa durante la notte. Applicata prima di coricarsi, nutre la pelle con Squalano dalle proprietà

idratanti, Yuzu dall’effetto rinfrescante e Ceramide. La pelle al mattino è visibilmente più fresca, morbida e nutrita.

Prezzo: 6,89 €

Siero Viso Effetto Rinnovatore

Vuoi avere un colorito subito luminoso? Scegli il nuovo Siero Viso Effetto Rinnovatore che ha un effetto idratante e lenitivo. Basta massaggiarne qualche goccia sulla pelle detersa al mattino. Puoi usarlo anche la sera!

Prezzo: 6,89 €

Patch Labbra Effetto Idratante e Rimpolpante

Il complesso di principi attivi con Squalano, allantoina, acido ialuronico, Ceramide e Yuzu trasforma questi patch in

un must assoluto, per labbra dall’aspetto idratato. I patch rimpolpano visibilmente le labbra

Prezzo: 3,99 €

Sfera Viso Raffreddante

I roller per il viso sono i nuovi must have della skin care routine! Realizzata in vetro borosilicato va utilizzata direttamente sulla pelle, ha un effetto decongestionante e dona all’incarnato una sensazione di freschezza. Dà il meglio di sé se tenuto in frigorifero.

Prezzo: 7,99 €

Maschera Labbra Effetto Nutriente

La sua formula ad assorbimento rapido, arricchita con Ceramide, Yuzu e Collagene vegano, nutre intensamente e protegge la delicata pelle delle labbra, riducendo visibilmente le linee sottili.

Prezzo: 4,59 €

Spatola per Maschera Viso

Grazie a questo pennello il relax è garantito! La testina inclinata, permette un’applicazione accurata e ottimale della maschera viso.

Prezzo: 5,69 €

Pennello per Siero Viso

L’alleato giusto per donare all’incarnato un perfetto aspetto glow: la sua testina, dotata di morbide setole dalle varie lunghezze è ideale per catturare la quantità ideale di siero (dalla texture liquida o in gel)

Prezzo: 5,69 €

Quale prodotto vi piace di più della nuova linea di Catrice, Holiday Skin?