Amici 21: Flaza è eliminata, cosa è successo

La nuova puntata di Amici 21 va in onda oggi domenica 24 ottobre, come sempre su Canale 5.

Oltre a due sfide, è disputata una gara d’inediti, valutata da un giudice d’eccezione, Giorgia.

Amici 21 – Flaza è eliminata

Partendo dalla sospensione di Flaza avvenuta due settimane fa, Maria chiama in studio la cantante. La ragazza, durante la settimana appena trascorsa, ancora una volta non ha rispettato le regole della scuola, non presentandosi alla prova costume.

Lorella Cuccarini si pronuncia così: “Qui ci sono delle regole che devono valere per tutti (…) Per cui per quanto mi riguarda la permanenza di Flavia in questa scuola finisce qui oggi”.

La ragazza si limita ad un “grazie”. Rudy è esterefatto: “Non chiede neanche scusa, lo trovo incredibile”. Maria cerca di attutire il silenzio della ragazza: “Penso sia l’imbarazzo di stare tra la gente”. L’allieva, così, saluta gli altri allievi della classe.

Tommaso e Rea vincono la sfida

Anna Pettinelli manda in sfida Tommaso contro Marco che considera più pronto. A giudicarli arriva il giornalista Renato Tortarolo. Il giudice non ha dubbi: “Tommaso tu sei un pazzo scatenato. Hai preso un cult (…) L’hai fatta bene”. E aggiunge: “Passa Tommaso”. L’allievo mantiene dunque il banco di Amici e si lascia andare alla commozione.

Tocca ora a Rea rischiare l’eliminazione contro lo sfidante Michele perché sostiene Anna Pettinelli che lo ha notato ai casting: “lui sì che è un talento”.

Inizia la cantante con un medley di Patty Pravo, mentre lo sfidante si cimenta con Ed Sheeran. Il giudice si pronuncia a favore di Rea premiando il coraggio con cui ha interpretato i brani di una diva, una cantante che ha fatto dell’originalità la sua cifra. La ragazza vince dunque la sfida.