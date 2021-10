Amici 21: Giacomo è stato sostituito da Simone

La nuova puntata di Amici di Maria De Filippi va in onda oggi domenica 24 ottobre, come sempre su Canale 5.

Oltre a due sfide e a un’eliminazione, è disputata una gara d’inediti e avviene inoltre la sostituzione di Giacomo.

Amici 21 – la classifica di Giorgia

I cantanti sono chiamati a confrontarsi con i loro inediti. “L’ultimo in classifica andrà in sfida”, aggiunge Maria De Filippi. A giudicarli la cantante Giorgia che dopo averli ascoltati tutti (tranne Nicol che ha la febbre e non è in studio) stila una graduatoria. Albe è al primo posto, mentre ultimo è Tommaso, costretto dunque ad un’altra sfida che affronterà la settimana prossima.

Questa è la classifica della gara inediti dopo la votazione di Giorgia e Tommaso, essendo risultato ultimo, dovrà affrontare una SFIDA! #Amici21 pic.twitter.com/9tAKo8iky4 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 24, 2021

Giacomo è sostituito da Simone

Maria accoglie in studio Giacomo, sospeso da Rudy, e il suo sfidante Simone che in questa settimana è stato già accolto in casetta. A giudicarli è proprio Zerbi che sceglie l’opzione della sostituzione e non quella dell’eliminazione per quello che è stato finora il suo allievo. Il motivo di questa scelta è dovuto al fatto che il ragazzo, secondo il professore, non ha ottenuto i risultati sperati e non ha dimostrato di voler sopperire alle sue carenze con lo studio.

Inizia Giacomo con Che cosa c’è di Gino Paoli, mentre Simone presenta un suo inedito, seguito da un secondo pezzo per entrambi.

Il professore ha deciso: “Per me rimane Simone”. Giacomo si dichiara dispiaciuto di aver deluso Zerbi. Poi saluta la classe di Amici con la commozione di tutti, soprattutto da parte dall’amico LDA.