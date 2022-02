Amici 21: ecco chi è il direttore artistico del serale

Il Direttore artistico del Serale di Amici 21 è di nuovo Stephane Jarny che torna dopo la direzione dello scorso anno.

A rivelarlo è stato proprio lui nelle sue Instagram Stories, suscitando l’entusiasmo del pubblico del talent show.

“Amici arrivo” ha scritto il coreografo francese che è appena arrivato a Roma per mettersi subito al lavoro.

Artista di fama internazionale, Stephane ha curato spettacoli nei teatri e nelle televisioni di tutto il mondo.

Jarny ha collaborato con grandi artisti tra cui Kylie Minogue, Bob Sinclar, Vanessa Paradis e Mika.

Chi è Stephane Jarny, biografia del coreografo

Ballerino di talento dall’età di 18 anni, Stephane ha partecipato a numerosi spettacoli di varietà ma anche a tanti video musicali.

Ha coreografato diversi show televisivi e si è fatto conoscere dal grande pubblico grazie a 6 edizioni del programma Nouvelle Star (versione francese di American Idol).

Nel 2003, Jarny ha lavorato per lo spettacolo Vivement Dimanche, come coreografo, al fianco di Vanessa Paradis e Karl Lagerfeld.

Con diversi artisti ha progettato mise-en-scène e performance. Tra questi troviamo Kylie Minogue e Mika.

La sua visione artistica è molto apprezzata a teatro dove si è cimentato in commedie musicali: Spamalot, Miss Carpenter e Palace al Théâtre de Paris.

Gli altri spettacoli del direttore artistico di Amici

La creatività e il talento di Stephane Jarny sono stati richiesti per show dal vivo come Dorothy e il mago di Oz. Ma anche per eventi speciali con brand internazionali quali Dior, Coca Cola per JP Gaultier, Renault, MUMM, L’ORÉAL.

Ha guidato inoltre la direzione scenica e la direzione artistica di spettacoli televisivi come Mask singers, The Voice, The Voice Kids, Destination Eurovision.

Stephane Jarny ha curato infine rappresentazioni teatrali come Totally Crazy, il tour Tender Age, il musical Saturday Night Fever, Les Parisiennes e Mika’s concert.