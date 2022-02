Fedeltà – Netflix: Recensione (no spoiler) della nuova serie italiana

Da oggi è disponibile su Netflix la nuova serie italiana Fedeltà, ispirata al romanzo omonimo di Marco Massiroli. Un racconto che mette in luce le ombre dietro alle coppie in apparenza perfette. La fedeltà può essere messa alla prova in tanti modi e i sei episodi la raccontano attraverso il matrimonio di Carlo e Margherita. Ecco una breve recensione no spoiler

Guarda qui il trailer della serie

I protagonisti di Fedeltà sono Carlo e Margherita e nel corso degli episodi conosciamo sempre meglio i loro desideri, le loro aspirazioni e vediamo il rapporto di coppia incrinarsi. Lui è uno scrittore in cerca dell’ispirazione per finire il romanzo e lei un’agente immobiliare forse insoddisfatta di aver messo nel cassetto la laurea in architettura. La serie è anche un omaggio a Milano che vediamo in molti suoi lati. Il centro sfavillante e le periferie più buie. Il ritmo della storia appare a volte troppo lento e abbiamo faticato a terminare la visione.

Un altro punto di forza della serie è la colonna sonora che molto spesso riempie momenti che altrimenti risulterebbero monotoni. I due protagonisti sono circondati da numerosi personaggi che sconvolgono in modo diverso le loro certezze e li costringono a decisioni importanti. Alcuni appaiano un po’ vuoti come, per esempio, Andrea. La trama non scorre in modo fluido e risulta a volte scontata nei suoi sviluppi. Insomma una serie che non ci lascia niente ma che si lascia guardare e che se cercate un prodotto leggero potrebbe piacervi.