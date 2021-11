Amici 21 – daytime: Serena affronta la sua prima sfida

Durante il daytime di Amici 21 andato in onda oggi su Canale 5, alla ballerina Serena è assegnata la sua prima sfida.

Un’altra difficoltà incombe sulla ragazza e a toglierla da una situazione complicata ci pensa il suo insegnante Raimondo Todaro.

Amici 21: Serena va in sfida, Rea si racconta

La ballerina è in casetta a discutere con Carola del giudizio negativo che la Celentano ha espresso ancora una volta sul suo fisico. Proprio in quel momento i ragazzi sono chiamati sulle gradinate e arriva la fatidica busta rossa. La sfida è contro una ballerina notata dalla maestra di classico, ritenuta da Alessandra con le giuste doti fisiche per la danza, a differenza di Serena. Quest’ultima non sembra particolarmente intimorita dalla bravura dell’avversaria.

Subito dopo, però, viene consegnata un’altra busta destinata all’allieva di Todaro. Questa volta si tratta di un compito che la Celentano vorrebbe assegnare alla ragazza: un altro passo a due con Christian che secondo lei è l’unico, tra i ballerini, in grado di poterla sollevare, per una questione d’altezza e di proporzioni.

Dario e Guido, soprattutto il primo, si sentono chiamati in causa da questa convinzione della maestra che più volte ha sottolineato il fatto che l’allievo della Peparini non sia particolarmente alto. Il ragazzo vorrebbe dimostrare, dunque, che può farcela benissimo a sostituire Christian.

Più tardi, tuttavia, l’intervento di Raimondo allontana ogni incertezza sul da farsi. Serena non si presterà a questo compito visto che Alessandra Celentano l’ha già messa in sfida e ciò significa che la vorrebbe fuori dalla scuola.

Rea, intanto, si confessa con Maria De Filippi. La cantante di Avrei solo voluto parla della sua difficoltà a verbalizzare i suoi pensieri, cosa che pian piano sta riuscendo a fare e questo la fa sentire meglio.

Ai cantanti è assegnato un nuovo compito, quello di scegliere una canzone che esprima rabbia. Per la seconda volta, Rea e Luigi scelgono lo stesso brano. Tuttavia, Maria spinge la cantante a farsi valere.