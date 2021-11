Tarte: ecco i set di Natale disponibili da Sephora!

In occasione del Natale, Tarte ha lanciato i suoi cofanetti natalizi disponibili da Sephora! Il brand di cosmesi americano fondato da Maureen Kelly più di 20 anni fa, è innovativo, vegan ed eco-friendly. Le sue formule, composte da ingredienti naturali, sono delicate sull’ambiente.

Per queste festività il brand ha voluto pensare a qualcosa di speciale per chi è già appassionato del marchio e per chi vuole conoscerlo provando alcuni dei loro best seller.







Vieni a scoprire i cofanetti natalizi!

ESTIVE MUST-HAVES SET – SET DI MAKEUP

Non lasciarti scappare la palette di ombretti Amazonian Clay (il bestseller del brand con sei nuovi colori esotici) e il mascara deluxe vegan Surfer curl in edizione limitata! Un’idea regalo fantastica e già pronta. Prezzo: 25,90€

BEST OF BLUSH AMAZONIAN CLAY CHEEK SET

Cinque blush: tutto ciò di cui hai bisogno per colorare le tue guance e sperimentare con qualsiasi colore per soddisfare capricci e desideri. Tutti in formato da viaggio, questi blush Amazonian Clay contengono i due colori bestseller Captivating ed Exposed e tre edizioni limitate – Fantasy, Charmed e Delight. Prezzo: 36€

SEA PARADISE IN A POUCH EYE SET

Piena fino all’orlo, questa splendida pochette di make up non è solo bella da vedere. Nasconde agli occhi invidiosi un’edizione limitata di Breezy Eyes Eyeshadow Palette e un Surfer CurlMascara, entrambi con formule vegan. Prezzo: 39€

ULTRA CREAMY CONCEALER BEST-SELLERS SET

Un altro set incredibile con Shape Tape Ultra Creamy Demi-Matte Concealer (due colori disponibili: 22N & 29N), il gloss ibisco Maracuja Juicy Lip e il Maneater™ Mascara. Prezzo: 29€

BOW & GO™ MARACUJA JUICY LIP DUO

Labbra colorate, morbide e rimpolpate in un click, e in versione doppia?! Sì, sì e ancora sì con questi due gloss Maracuja Juicy Lips, disponibili nei colori Orchid e Wild berry. Un balsamo, gloss, rossetto e trattamento per le labbra 4 in 1, la formula vegan incorpora un complesso a memoria di forma che rimpolpa le labbra e riduce l’aspetto delle rughe. Inoltre, la formula ultra-glossy offre il massimo comfort senza appiccicare. Prezzo: 19€

SEA H20 GLOSS SET

Le labbra non vorranno altro che l’idratazione a lunga durata e il colore piacevole e la finitura radiosa di questo gloss riparatore dalla formula ricca di antiossidanti per ridurre le rughette.Più morbide, lisce e rimpolpate: la bocca verrà viziata con quattro colori (due classici e due edizioni limitate, tutti in formato da viaggio). Prezzo: 20€