Amici 21 – daytime: classifica streaming, sfide e confessioni

Durante il daytime di Amici 21 andato in onda oggi su Canale 5, i cantanti scoprono la classifica streaming dei loro ultimi inediti.

Zerbi si confronta con LDA e la Pettinelli sull’imminente sfida, intanto arriva una busta rossa per Ale, Nicol conosce la sua sfidante e rivela un suo lato molto personale.

Le prossime sfide di Amici 21

LDA è in sfida contro Niccolò e il prof Rudy Zerbi ha deciso di incontrare il suo allievo e confrontarsi telefonicamente con la prof Anna Pettinelli! Il professore legge il testo dell’inedito dello sfidante e sottolinea quanto non sia affatto più profondo di Sai di LDA, tacciato dalla professoressa di essere troppo banale.

Sempre la Pettinelli ha chiesto alla produzione la possibilità di mettere in sfida Ale con Andrea! Si tratta del cantautore che aveva perso la sfida contro LDA il mese scorso ma che aveva colpito tutti con il suo inedito Piazza Unità. Ale ammette la bravura del ragazzo ma confida nella forza del suo singolo, Due minuti.

Dopo aver vinto la gara giudicata da Nek, Rea ha la possibilità di cantare in studio il suo nuovo inedito Sotto la pelle! Anche Nicol è in sfida perché giudicata ultima nella classifica inediti di Loredana Bertè e conosce, tramite un video, la sua sfidante. Una vera e propria indie girl, come la definiscono gli altri ragazzi. Nicol riconosce qualcosa di se stessa nell’inedito dell’avversaria.

Classifica streaming inediti

Dopo aver presentato i loro nuovi inediti, a distanza di due giorni dall’uscita, i cantanti scoprono la classifica streaming aggiornata al 9 novembre.

1. Luigi, 2. Sissi, 3. Alex, 4. Albe, 5. LDA, 6. Tommaso, 7. Simone, 8. Ale, 9. Rea, 10. Nicol.

Sissi è molto sorpresa da questa classifica, davvero non si aspettava un risultato simile e per giunta così presto!

Nicol parla della sua vita privata

Nella scuola di Amici si vivono tantissime emozioni e Nicol in casetta racconta un po’ di sé ad Ale confessando che i genitori sono divorziati sin da quando era piccola. “Non vedo l’ora di pagare il mutuo alla mia mamma, così è tranquilla, voglio mandare in una scuola valida i miei fratelli. Nonostante le difficoltà che la mia famiglia ha attraversato non abbiamo mai smesso di amare, mai”.