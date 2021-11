Amici 21 – pomeridiano: cos’è successo tra Elena ed LDA

La nuova allieva di Amici Elena Manuele ed LDA provano a spiegare cos’è successo tra loro prima che la ragazza entrasse nella scuola più famosa d’Italia.

Una volta indossata la maglia, Maria De Filippi ha chiesto alla cantante se aveva intenzione di replicare alle voci sul suo conto e sull’autore di Sai.

Elena ha confermato di aver conosciuto LDA ai casting di Amici 21. Tuttavia, ha precisato che l’inedito da lui scritto è arrivato successivamente. La cantante ha anche sottolineato di non voler passare per quella che non è, date le voci degli ultimi giorni.

La conduttrice, poi, ha lanciato una provocazione ai due ragazzi chiedendo loro se siano fidanzati. Entrambi a quel punto hanno risposto di no e in molti già stanno immaginando un possibile flirt. Ma cosa accadrà tra loro nei prossimi giorni in casetta? Non resta che attendere per scoprirlo.

Facendo un passo indietro, Elena si è fatta conoscere dal pubblico di Amici come sfidante di Tommaso. Sin dal suo video di presentazione il suo arrivo ha fatto sussultare Luca D’Alessio riconoscendo in lei una ragazza conosciuta durante i casting per il talent show.

LDA ha confessato che l’incontro si è tradotto in una festa e che ha persino scritto un inedito per lei, lasciando intendere che ciò era avvenuto quella sera stessa.

Oggi i due ragazzi hanno precisato che il brano è stato scritto successivamente. In tanti, però, continuano a chiedersi se la famigerata canzone verrà proposta nelle prossime settimane dalla giovane cantante siciliana, vincitrice di Sanremo Young, oppure no.