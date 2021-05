Amici 21 si farà? Sono aperti i casting per l’edizione 2021/2022

Questa sera, 15 maggio, si concluderà Amici 20, la ventesima edizione del talent show di Maria de Filippi. Un’altra edizione, dopo quella dello scorso anno, svoltasi nel pieno dell’emergenza Covid. Arrivati a questo punto è lecito chiedersi: ci sarà Amici 21? Ecco tutto quello che sappiamo!

BONUS CULTURA 500€ DA SPENDERE CON 18APP

Amici 21 ci sarà? Ecco come partecipare ai casting dell’edizione 2021/2021

Clicca qui per comprare la felpa di Amici!

Nel corso della finalissima di stasera, la produzione ha ufficialmente lanciato i casting per la prossima edizione, quella 2021/2022.

Cerca il tuo viaggio economico in autobus con Flixbus.it

D’altra parte c’era da scommetterci. Gli ascolti di questa edizione sono stati a dir poco eccezionali. Proprio alla luce dei grandi risultati di pubblico era ovvio che ci sarebbe stata una nuova edizione.

Sono anni che la trasmissione di Maria de Filippi si pone come un vero e proprio punto di riferimento per le nuove generazioni. Dalla sua parte c’è un sistema super appassionante e delle dinamiche fra alunni e professori che appassionano il pubblico da ben vent’anni.

Scopri la sezione “Omaggi Nuovo Utente”: Affari Lampo, codici sconto e prodotti a 0,01$ per i nuovi utenti!

Se anche voi siete ballerini o cantanti e volete realizzare il vostro sogno, sappiate che sul sito di Witty è disponibile il form per iscriversi ai casting. Vi basterà inserire tutti i vostri dati personali e attendere una risposta dalla parte della produzione.

Una piccola curiosità in esclusiva per voi lettori di Ginger Generation. Ai casting della prossima edizione sappiamo già che parteciperà Saturno. Il giovane cantante toscano, autore della hit Jordan, riproverà per la seconda volta dopo essere stato bocciato l’anno scorso. A lui e a tutti quelli di voi che ci proveranno facciamo un grosso in bocca al lupo!