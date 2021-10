Amici 21: Carola e Luigi chiariscono (cosa si sono detti)

Durante il daytime di Amici 21 andato in onda oggi su Canale 5 Carola e Luigi si chiariscono sul loro rapporto. La ballerina chiede di parlare con il cantante di Vivo dopo che, durante la puntata di domenica scorsa, si è venuto a creare un alone di gossip attorno a loro due.

Carola parla con Luigi, cosa si sono detti

La ragazza riesce a ottenere un confronto con Luigi e gli espone i suoi pensieri una volta che sono in verandina. Ciò che ha in mente di dire lo ha scritto su un bigliettino perché si tratta di pensieri un po’ confusi e lei stessa è un po’ confusa.

“Tu mi intrighi molto, davvero tanto però non so che fare“. Carola spiega di trovarlo intrigante ma non attraente. Per sentirsi attratta da una persona ha bisogno di più tempo e conoscerla meglio, inoltre ha sempre messo la danza al primo posto e ora che è nella scuola di Amici non intende di certo fare diversamente.

Luigi spiega invece che è molto più istintivo nelle relazioni, quando gli piace una ragazza lo capisce subito. Sfortunatamente non è questo il caso! Anche la ballerina dal canto suo spiega che il cantante non è esattamente il suo tipo ideale che è invece castano o leggermente biondo, magari con i capelli ricci. Il taglio degli occhi di Luigi è l’unica cosa che le piace particolarmente.

Carola ammette però di volergli bene, anche il ragazzo lascia intendere di voler restare in buoni rapporti e di non voler interrompere l’amicizia che si è venuta a creare. In effetti, subito dopo i due allievi si esercitano per la prova costume per la puntata di domenica.

Insomma, quella che sembrava una love story si è rivelata una semplice amicizia. Nessuno può escludere, però, la possibilità di ulteriori sviluppi tra Carola e Luigi!