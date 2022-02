Amici 21: Calma sta pensando di lasciare la scuola

Dopo che i cantanti della scuola di Amici 21 hanno stilato una classifica per esprimere chi secondo loro merita il serale, Calma attraversa un momento di crisi.

La produzione ha chiesto ai ragazzi già con la maglia e agli altri di fare due classifiche separate, con voto. In entrambe il cantante di Routine è in penultima posizione.

Questa è la CLASSIFICA fatta dagli allievi già al Serale! #Amici21 pic.twitter.com/ZOh9M7BxHe — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 22, 2022



Lo sfogo di Calma dopo le ultime classifiche di Amici

Già dopo la puntata di domenica scorsa, il cantante ha avuto un crollo per come sono andate le classifiche di Elodie e di Andrea Pennino.

“Non mi va di perdere così, non mi piace stare nella terra di mezzo, non mi piace arrivare come uno scarso, arrivare al serale in questo modo“, si è sfogato con Sissi.

A peggiorare le cose, ora c’è l’opinione dei suoi compagni d’avventura e Calma sente il bisogno di parlarne con Michele.

Al ballerino confida che sta pensando di andarsene da Amici: “Me ne voglio andare, perché non riesco ad esprimermi, a mettermi nelle condizioni di dare il meglio di me, mi sento sempre in bilico, non sono in grado di emergere. Stare qua a fare il ruolo marginale, di uno che bazzica gli ultimi posti è più comproducente di non esserci”.

Michele lo consola sottolineando il suo talento e cercando di trasmettergli fiducia in se stesso, cosa che purtroppo gli manca.

Calma conclude il suo sfogo: “Per credere in me stesso ho bisogno che venga riconosciuto quello che faccio. Ho bisogno di sentire l’apprezzamento anche di chi mi ascolta, di chi dà a quello che stiamo facendo noi motivo di esistere. Non mi sento di fare il meglio, mi sento trattenuto, ho bisogno di fare qualcosa per invertire la rotta”.

Secondo voi Calma riuscirà ad arrivare al Serale?