Animali Fantastici – I Segreti di Silente: i nuovi poster del film

In attesa di vedere il nuovo trailer di Animali Fantastici – I Segreti di Silente che sarà distribuito il 24 febbraio, la Warner ha nel frattempo reso pubblici i nuovi poster del film ognuno dei quali dedicato a un personaggio.

Tra vecchi e nuovi volti, tra cui non mancano ovviamente Eddie Redmayne e Jude Law stavolta affiancati da Mads Mikkelsen nel ruolo di Grindelwald i poster ci danno un assaggio in più del terzo attesissimo capitolo della saga dopo una gestazione lunga e travagliata.

Una domanda resta però aperta: dov’è Tina? Nei poster del nuovo film di Animali Fantastici non è infatti traccia del personaggio di Katherine Waterson. Un fatto strano dal momento che dai libri sappiamo che Newt e Portantina “Tina” si sposeranno.

Secondo alcuni sarebbe tutto da ricollegare al fatto che l’attrice abbia contratto il COVID-19 in una forma grave, fatto che le avrebbe impedito di lavorare sul set. Se fosse davvero così la sua assenza sarà spiegata in qualche modo.

Non ci resta che aspettare. Animali Fantastici: I segreti di Silente arriverà nei cinema distribuito da Warner Bros a partire dal 13 aprile 2022.

La trama del film

Il professor Albus Silente (Jude Law) sa che il potente mago oscuro Gellert Grindelwald (Mads Mikkelsen) è intenzionato a prendere il controllo del mondo magico.

Non essendo in grado di fermarlo da solo, Silente affida al magizoologo Newt Scamander (Eddie Redmayne) il compito di guidare un’intrepida squadra di maghi, streghe e un coraggioso Babbano pasticcere in una pericolosa missione, dove incontrano vecchie e nuove creature e si scontrano con la crescente legione di seguaci di Grindelwald. Con una posta in gioco così alta, quanto a lungo Silente potrà restare in disparte?

David Yates ha diretto Animali fantastici – I segreti di Silente, un film scritto da J.K. Rowling e Steve Kloves, basato su una sceneggiatura di J.K. Rowling. I produttori del film sono David Heyman, J.K. Rowling, Steve Kloves, Lionel Wigram e Tim Lewis, mentre Neil Blair, Danny Cohen, Josh Berger, Courtenay Valenti e Michael Sharp sono i produttori esecutivi.