Amici 21: audio e testo dell’inedito Vivo di Luigi

Vivo di Luigi è uno degli inediti presentati da uno dei nuovi allievi della scuola in occasione della prima puntata di Amici 21 trasmessa su Canale 5.

Il brano, scritto da Luigi e prodotto da Jacopo Sinigaglia (Brail) è disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 10 ottobre.

Sento la rabbia dentro me

Rimane sempre sai perché

Sarà che forse non mi dai quello che voglio da te

Sembra che non impari mai e io impazzisco per te

Si solo per te

Se per caso tu sparissi

Se un giorno non tornassi

Ti aspetterei fino all’ultimo respiro

Perché è con te che io mi sento vivo

Non credere in quel che c’è

Esiste senza un perché

E Dimmi perché mi vuoi consolare

Solo dopo che io ti ho detto di andare

Se per caso tu sparissi

Se un giorno non tornassi

Ti aspetterei fino all’ultimo respiro

Perché è con te che io mi sento vivo