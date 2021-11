Amici 21: audio e testo dell’inedito Così bello di Albe

Così bello è il titolo del nuovo inedito presentato dall’allievo della scuola di Amici di Maria De Filippi, Albe.

Il brano è stato eseguito per la prima volta nel corso del pomeridiano di domenica 7 novembre, andato in onda su Canale 5.

Così bello è stato apprezzato da Loredana Bertè nella gara d’inediti valutata dalla cantante ed è disponibile su tutti gli store digitali a partire dalla mezzanotte successiva.

Audio Così bello Albe di Amici

Testo Così bello Albe di Amici

Un poco fuori luogo un po’ fuori di te

siamo fatti solo per dedicarci poco tempo e

mentre parlo solo tu non parli con me

contiamo fino a cinque prima di capirne il senso

cos’ho di bello rispetto a quegli altri

non vorrei fare la fine dei grandi

io non ricordo come fare tardi

a meno che rimanga sveglio a pensarti

E non mi importa se poi porti solo me a Parigi

e sto qui immobile fermo restando che

Cos’ho di così bello che tu sei così bella

quando ti svegli prima e poi ti vedi uscire piano piano

ma tu lasciati cullare da me, da me

perché si sono fatte le tre eh

siamo fatti d’amore, d’amore

Le tue labbra, vorrei fossero mie

e dammi un bacio rubato sotto un cielo stellato

sembra una brutta cornice di un bellissimo quadro, ma che dico?

altro che girasoli giro solo

dimmi se giri sola che sono un po’ geloso

che poi evitiamo di evitarci

eviterei di guardarti ma è vietato per gli altri

E non mi importa se poi porti solo me a Parigi

e sto qui immobile fermo restando che

Cos’ho di così bello che tu sei così bella

quando ti svegli prima e poi ti vedi uscire piano piano

ma tu lasciati cullare da me, da me

perché si sono fatte le tre eh

siamo fatti d’amore, d’amore

Non mi ricordo come si respira solo quando tu

mi parli della prima volta come fanno i grandi

mi hai reso migliore di ciò che ero prima

Cos’ho di così bello che tu sei così bella

quando ti svegli prima e poi ti vedi uscire piano piano

ma tu lasciati cullare da me, da me

perché si sono fatte le tre eh

siamo fatti d’amore, d’amore