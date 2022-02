Amici 21: audio e testo dell’inedito Giravolte di Albe

Giravolte è il titolo del nuovo inedito presentato dall’allievo della scuola di Amici di Maria De Filippi, Albe.

Il brano è stato eseguito per la prima volta nel corso della nuova gara inediti giudicata da Michele Bravi.

Ascolta qui Giravolte di Albe

Testo Giravolte di Albe

Pensavo di simpatizzare, simpatizzare con te

che appena mi sono girato, lo sguardo

era come d’un tratto diverso da un lato

Bella che da un lato ci spero, non dico bugie sono serio

quindi quanto manca per un bacio vero

non dirmelo, fallo oh oh

Togliamo le maschere, ma avviciniamo i cuori

che poi sono gelosi

fuggiamo di notte e

ho sbagliato a chiamarti

meglio non richiamare

Quando balli tu fai le giravolte e e

ti giri a volte e e

solo per farti guardare e e e

ti bacio in fronte e e

come se fosse e e

l’unico modo per capire

se mi vuoi

se mi vuoi

se mi vuoi

oh, se mi vuoi

Farò finta di niente

come se non importasse e

anche se sarà un per sempre

non sarà mica facile

E quando balli tu fai le giravolte e e

ti giri a volte e e

solo per farti guardare e e e

ti bacio in fronte e e

come se fosse e e

l’unico modo per capire

se mi vuoi

se mi vuoi

se mi vuoi

oh, se mi vuoi

se mi vuoi

Vi piace questo nuovo inedito di Albe?