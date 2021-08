Amici 21: Arisa non ci sarà? Ecco svelato il motivo

Ecco perché Arisa non occuperà la cattedra di canto nella prossima edizione di Amici di Maria De Filippi.

A spiegarlo ci ha pensato un articolo di Davide Maggio che ha svelato i retroscena di questa scelta.

Il primo ostacolo alla partecipazione al talent di Canale 5 sarebbe nato per la decisione di Arisa di prender parte alla prossima edizione del reality di Sky Uno. Ma non per il fatto di doversi dividere tra due reti e due editori, cosa di per sé sempre fastidiosa, bensì per l’impossibilità che ci sarebbe per Arisa di presenziare durante il primo e delicato mese del programma di Maria De Filippi. Da qui, la scelta di optare per uno solo dei due programmi: abbandonato Pekin, Arisa avrebbe scelto Amici, che per ristorarla dell’importante cachet offertole dalla concorrenza (il settimanale Chi ha parlato di 200 mila euro), avrebbe scelto di aumentare quello per la scuola di Canale 5. Poi, un nuovo dietrofront dovuto a motivi personali.

Il sito continua aggiungendo che nel momento in cui è subentrato Raimondo Todaro si è scelto di collocare Lorella Cuccarini nella categoria canto per far spazio al ballerino. A quel punto, dopo un nuovo ripensamento della cantante di Ortica, purtroppo, non c’era più un posto per lei.

La notizia dell’assenza di Arisa ad Amici, riportata inizialmente dal sito di gossip Dagospia, recitava le seguenti parole: “La strampalata Arisa non sarà presente nella nuova edizione. Un lungo tira e molla ha fatto arenare una complicata trattativa. Chi prenderà il suo posto?“.

L’affermazione era giunta fino alla cantante che aveva replicato molto duramente all’indiscrezione ma soprattuto all’aggettivo strampalata, non esattamente edificante, che le era stato attribuito:

Io non sono sgangherata. Sono un’artista. E tu? Come sei? Qualcuno lo sa come sei tu? Ti giudica? Ti piacerebbe sentirti giudicato sempre? Sgangherato è un termine che non mi rappresenta. Pyscho si. Scrivi Psycho e promuovi la musica invece di affossare la gente. Ciuccio non parlare di ciò che non sai e fatti i c…i tuoi.

A quanto sembra, dunque, nella prossima edizione del talent, Arisa non ci sarà e almeno per quanto riguarda i professori i giochi sarebbero fatti.

Eppure, lo stesso Davide Maggio non è così convinto che sia finita qui. Amici ci ha ormai abituati a continui colpi di scena, figuriamoci quest’anno visto che sarà un’edizione molto più lunga.