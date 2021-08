Voglio essere un mago: a settembre arriva un nuovo reality su Rai 2

La prima serata di Rai 2 sarà all’insegna di atmosfere magiche con il nuovo reality show Voglio essere un mago! Il programma andrà in onda ogni martedì, in prima serata, per cinque puntate, a partire dal 21 settembre.

Protagonisti un gruppo di ragazzi tra i 14 e i 18 anni pronti a immergersi in un’avventura decisamente unica. Il talent stupirà gli spettatori con fantastici trucchi magici e accompagnerà il racconto del reality sulle dinamiche di gruppo e di coppia, le rivalità e gli amori.

La magia diventerà per questi “teen wizard” scoperta di sé e delle proprie potenzialità oltre che oggetto di studio. Nella scuola, che li ospiterà per circa un mese, si insegneranno le tre arti magiche: grandi illusioni, mentalismo, e micromagia.

Stanno per aprirsi le porte dello show più magico della tv ✨ Siete pronti a sfidare lo straordinario con #VoglioEssereUnMago? 🎩 📌 Prossimamente su #Rai2 pic.twitter.com/mllmLWpAfu — Rai2 (@RaiDue) August 5, 2021

Voglio essere un mago: professori e materie della scuola

L’insegnamento di ognuna di esse sarà affidato a Eleonora Di Cocco per le grandi Illusioni, Federico Soldati per il mentalismo. Jack Nobile, Hyde e Sbard per la micromagia.

Come nella migliore tradizione delle scuole di magia, il corpo docente sarà presieduto da un “magister”, Raul Cremona, con il compito di supervisionare gli “apprendisti” e gli insegnanti nelle loro attività.

A vigilare su tutti, uno dei più grandi e famosi illusionisti al mondo. Silvan, “il mago dei maghi”, narratore degli eventi racconterà le evoluzioni di ognuno dei ragazzi. Location del programma sarà un suggestivo e fiabesco castello.

Qui, per cinque settimane, tre casate di “apprendisti maghi” – le Volpi Rosse, le Piume D’Oro e gli Abisso Blu – studieranno e perfezioneranno le arti magiche. Tra prove ed esibizioni, non mancheranno storie di amicizia, innamoramenti e tradimenti.

Gli apprendisti dovranno sfidarsi in una serie di esami per ottenere il diploma finale di Mago ed evitare l’espulsione dall’accademia. Il migliore di loro conquisterà la bacchetta d’oro.

Voglio essere un mago è un format originale prodotto da Rai 2 in collaborazione con Standbyme. Il reality è nato da un’idea di Cristiana Farina e Ennio Meloni, regia Fabrizio De Plano.