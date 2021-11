Bel-Air: Svelato il teaser del reboot di Willy, il principe di Bel-Air (VIDEO)

Bel-Air è il reboot di Willy, il principe di Bel-Air che è stata una delle serie comedy più apprezzate e iconiche degli anni ’90. Non dimentichiamo poi che ha rappresentato il trampolino di lancio della carriera di Will Smith. Il 10 settembre, in occasione del 30° anniversario della premiere, il cast si è di nuovo unito per una notte divertente e piena di musica, balli e ospiti speciali a sorpresa. Oggi, Peacock ha rivelato il primo trailer della durata di un minuto, che ci mostra una rivisitazione più dark della classica sitcom di Will Smith.

In questi nuovi episodi, Will viaggia di nuovo da West Philadelphia alle dimore di Bel-Air. Il reboot della serie originale, che per ora avrà due stagioni, però vuole essere una reinterpretazione drammatica della sitcom. Le vicende andranno infatti a scavare più a fondo nei conflitti intrinseci, emozioni e pregiudizi impossibili da esplorare completamente in un formato sitcom di 30 minuti. Non mancheranno però cenno alla serie originale.

Will Smith è tra i produttori esecutivi della serie e nel voice over del teaser lo sentiamo recitare in maniera drammatica l’iconica sigla.

Ecco il teaser di Bel-Air: