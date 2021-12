Amici 21 – anticipazioni: Fedez ospite del 19 dicembre

La nuova puntata di Amici 21, registrata domenica scorsa, andrà in onda domenica 19 dicembre alle 14:00 su Canale 5. Ecco le anticipazioni di Amici, rivelate dalla pagina Amici News.

Super ospite di questo ultimo pomeridiano dell’anno sarà Fedez che presenterà il suo singolo Sapore dall’album Disumano.

In studio ci saranno anche Deddy, Briga, Alessandra Amoroso e Pio e Amedeo.

Il rapper si esibirà sulle note del pezzo feat. Tedua mentre balleranno Carola, Dario e Cristiano.

Amici 21 – anticipazioni: chi verrà eliminato?

Fedez sarà il giudice di una nuova classifica per i cantanti mentre Albe e Sissi presenteranno due nuovi inediti.

Al nuovo ballerino Cristiano toccheranno ben due sfide, una voluta dalla Peparini e l’altra da Todaro.

Ci sarà spazio per un filmato che riguarda Alex e Cosmery, ma anche per un video per tutti da parte delle famiglie.

La ballerina allieva della Celentano tenterà di riconquistare la maglia, dopo che questa settimana si è sottoposta a tante lezioni extra stabilite dalla maestra.

Riuscirà Cosmery a riguadagnarsi la felpa e convincere l’insegnante che con l’impegno merita di restare nella scuola di Amici?

A ridosso della pausa natalizia, immancabile l’albero di Natale fatto dagli allievi,ma si tratta di un albero speciale fatto di cassetti!

In ognuno c’è un regalo per ciascun ragazzo, recapitato dalla famiglia, ovvero una lettera a cui è associato un filmato.

Questa è stata, come vi abbiamo anticipato, l’ultima registrazione di Amici prima di Natale. A quanto pare i ragazzi trascorreranno tutto il periodo delle festività in casetta e quindi non rientreranno alle loro abitazioni.