Amici 21: Alessandra Celentano contro Nunzio “Sei spocchioso”

Continua il confronto di Alessandra Celentano con il ballerino appena entrato nella scuola di Amici, Nunzio.

Dopo la puntata di domenica scorsa, in cui la maestra ha dichiarato apertamente di non gradire il nuovo allievo, la maestra chiede d’incontrare il ragazzo.

La Celentano lo convoca in palestra insieme al suo nuovo allievo, Leonardo.

Alessandra Celentano si confronta con Nunzio

L’insegnante analizza tutte i commenti negativi che in studio Raimondo Todaro ha fatto a Leonardo sottolineando punto per punto come non siano veritieri.

Poi si rivolge a Nunzio ribadendo che, come lei stessa ha detto in puntata, non lo apprezza come ballerino per una questione di gusto personale.

Il ragazzo sembra accettare questa opinione della maestra, ma quando poi si passa a dei dettagli tecnici, contesta le critiche che gli vengono fatte.

A quel punto la professoressa gli dà dello spocchioso condannando l’atteggiamento di Nunzio e definendo eccessivi tutti i suoi comportamenti.

Il ballerino si difende affermando che è sì convinto delle sue capacità, ma questo non significa che creda di essere il migliore rispetto agli altri.

La Celentano dichiara di essere pronta a ricredersi sull’idea che si è fatta di lui se d’ora in avanti cercherà di comportarsi in modo diverso.

Quando la professoressa lascia la palestra, però, Nunzio esprime con Leonardo tutto il suo dissenso riguardo la conversazione che c’è appena stata:

“Io non capisco, è scandaloso, farmi passare per quello che non sono. La Celentano non mi ha mai sentito parlare e mi ha attaccato.

Cosa ho fatto? Datemi dei video in cui sembro spocchioso. Se uno non può dire la sua perché sembra spocchioso, che senso ha”, si sfoga il ballerino di Amici.