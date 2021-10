Monsta X: cover e tracklist di The Dreaming il nuovo album

La K-Pop band Monsta X ha annunciato il titolo del nuovo album The Dreaming che verrà pubblicato il 10 dicembre da Intertwine (BMG) in collaborazione con Starship Entertainment.

La band ha già pubblicato un primo singolo tratto dal nuovo album, il brano si intitola One Day, conta oltre 16 milioni di streaming ed è il terzo singolo ad entrare nella Top 40 negli USA e questo, come riporta Forbes, rende i Monsta X il secondo gruppo K-pop nella storia ad apparire in classifica più di una volta.

Nominati da Grammy.com come “uno dei gruppi più prolifici del K-pop“, il nuovo album dei Monsta X è una continuazione del loro primo album di debutto interamente in lingua inglese, All about Luv.

Pubblicato nel febbraio 2019, quell’album si è classificato al n. 5 della Billboard 200 Chart, rendendoli il terzo gruppo K-Pop a entrare in classifica nella top 10, ed è stato uno dei primi album pop in lingua inglese della Corea.

Successivamente, i Monsta X raggiungeranno gli Stati Uniti a dicembre per una serie di spettacoli di iHeartRadio Jingle Ball a Philadelphia, PA, Washington, DC, Atlanta, GA e Miami, FL.

Questo riscalderà il pubblico nordamericano per il prossimo tour del gruppo, che prenderà il via il 29 gennaio 2022 dalla Radio City Music Hall di New York City e si concluderà al Forum di Los Angeles, in California, il 27 febbraio 2022.



Questa la tracklist di The Dreaming di Monsta X

1. One Day

2. You Problem

3. Tied to Your Body

4. Whispers in the Dark

5. Blame Me

6. Secrets

7. About Last Night

8. Better

9. Blow Your Mind

10. The Dreaming