Sangiovanni parteciperà a Sanremo? Ecco la sua risposta

La domanda delle domande per un qualsiasi giovane cantante è appena toccata a Sangiovanni. Il secondo classificato ad Amici 20 andrà a Sanremo? Ma soprattutto lo farà nell’immediato futuro?

L’artista è stato intervistato subito dopo la conclusione del talent show da Il Messaggero. L’intera, interessante, intervista potete trovarla nel nuovo numero in edicola, ecco intanto un piccolo estratto con la risposta di Sangiovanni a questa specifica domanda su Festival:

“Ho 18 anni, mi vesto di rosa e metto lo smalto sulle unghie: quindi? Ddl Zan? Non ne so niente. È stata Madame a suggerirmi a Maria De Filippi. Sanremo? Chissà, ora è presto per pensarci.. adesso devo finire gli studi“.

C’è chi nel frattempo, però, comincia a fantasticare sulla possibile partecipazione di Sangiovanni a Sanremo, qualcuno in termini positivi qualcun altro un po’ meno.

Stanotte ho sognato che Amadeus annunciava Aka7even e Sangiovanni tra i dieci partecipanti a Sanremo Giovani 2022 e loro salivano sul palco insieme tutti felicioni. Volo. #amici20 — coprimi le spalle | f. (@micricosmo) May 11, 2021

Chi è Sangiovanni, secondo classificato di Amici 20

Nome d’arte di Giovanni Pietro Damian, classe 2003, nato a Vicenza. 18 anni appena compiuti, un disco di Platino, due dischi d’oro e oltre 2 milioni di ascoltatori mensili su Spotify Italia.

Entra nella scuola sin dall’esordio di questa edizione, a novembre 2020, presentando l’inedito Guccy Bag, certificato oro, che rivela fin da subito le sue grandi doti di cantautore e interprete.

Sangio grazie ad Amici pubblica cinque inediti: Guccy Bag, prodotto da Bias, Lady, prodotto da Zef e certificato Disco di Platino con oltre 70 mila copia vendute, Tutta la notte, prodotto da DRD e Bias e certificato Disco d’Oro, Hype, prodotto da Zef e Malibu, prodotto da Dardust.

Sangiovanni ha firmato con l’etichetta discografica Sugar e venerdì 14 maggio ha pubblicato il suo primo EP, Sangiovanni.