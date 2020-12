Amici 20: Giulia è innamorata di Sangiovanni ? (video)

Di chi è innamorata Giulia, la ballerina di Amici 20? La ragazza ha dichiarato sin da subito che ci sarebbe un ragazzo nella scuola al quale lei sarebbe interessata ma non ritiene di essere ricambiata.

Durante il daytime andato in onda oggi, la ragazza è apparsa per la prima volta molto vicina a un alunno della scuola! Si tratta di Sangiovanni. I due allievi hanno guardato un film insieme e la ballerina ne ha parlato imbarazzatissima con Rosa.

Giulia ha raccontato, in un momento successivo, che ultimamente il cantante si è dimostrato con lei più distaccato rispetto al solito. Poi ha precisato, proprio con il ragazzo, che non si è mai innamorata veramente a parte di una ballerino della scorsa edizione di Amici!

Accantonato, ma non dimenticato, l’amore impossibile per il ballerino Sebastian, Giulia sembra iniziare una curiosa conoscenza con uno dei suoi compagni #Amici20 pic.twitter.com/15Qk6ej87g — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) December 17, 2020

Qualche tempo fa, Maria De Filippi ha parlato con lei per provare a scoprire chi fosse il suo amore impossibile. Dalla conversazione, si è intuito che oltre a Sebastian (ballerino professionista), Giulia sarebbe interessata a un’altra persona che però è felicemente fidanzata.

Secondo Martina, questo amore non è poi così del tutto irraggiungibile. Perché lei stessa ha notato degli sguardi e degli atteggiamenti di lui nei confronti dell’amica, sguardi che lasciano pensare che ci sia qualche possibilità.

In sala relax, anche Kika e Leonardo hanno provato a capire chi è il ragazzo che piace a Giulia. Lei non ha fatto nomi anche in questo caso, ma ha dato un ulteriore indizio: non abbraccia mai questo ragazzo!

Qualche settimana fa, intanto, Esa ha parlato con Giulia e le ha detto esplicitamente che da parte sua c’è più di un’amicizia.

La ballerina ha risposto che non vuole che si rovini il loro rapporto attuale perché sta bene così. Di chi sia innamorata è ancora un mistero!