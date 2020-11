Esa di Amici 20 innamorato cotto di Giulia! Ebbene sì, il cantante, abbiamo scoperto, si è preso per la sua collega una cotta bella e buona.

La rivelazione il programma ce l’ha fatta nel corso della puntata del Daytime del talent trasmessa lo scorso 26 novembre su Italia 1. Nel corso dell’episodio abbiamo visto un Esa “cotto a puntino” rivelare prima i suoi sentimenti a Leonardo e Federica e poi prendere coraggio e parlare con la diretta interessata.

Esa di Amici 20 innamorato di Giulia: ecco la sua reazione

Ecco quello che Esa ha avuto il coraggio di dire a Giulia dopo averla presa da parte in un momento di intimità tutto per loro in casetta:

Per me è difficile pensare all’amicizia con te. Sei ovviamente sei una bellissima ragazza, sicuramente anche l’aspetto fisico conta. Mi piace come prendi le situaizoni, ci sono dei momenti in cui esce la vera Giuggiola che è quella un po’ insicura, che ha ansia delle situazioni ma però cerca di nascondere il tutto con c*zzate e battute. Tu per me non sei una sorella, ho cercato di fartelo capire, ma tu sei ingenua. Ma questa è anche la parte bella di te. E allora ho pensato di dirti tutto, ho deciso di farti questo discorso imbarazzantissimo.

Giulia, purtroppo, non prova gli stessi sentimenti per il collega:







Per me no, perché io sto bene così, io ti voglio bene e non mi va ora di non abbracciarti perché non vorrei farti fraintedere la cosa. Ho paura di rovinare il rapporto. Io però non penso ad altro. Magari adesso, poi io non lo so, io so’ strana. Poi non ti conviene stare con me. Se è da 18 anni che non mi si c*ga nessuno è perché so strana!

Esa ha poi controbattuto, triste ma di certo non scoraggiato:

Però come amico io ci sono, se poi un giorno capisci e ti prendi la botta in testa ci sta, allora me lo dovrai dire tu. Io non ti voglio forzare.

Giulia, insomma, non se l’aspettava per niente. In questo momento, purtroppo, la ragazza non ricambia il sentimento. Ed Esa si è ritrovato nel bel mezzo della peggior friendzone possibile!