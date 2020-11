Amici 20: la ballerina Rosa Di Grazia racconta la sua storia

Sabato scorso, Rosa Di Grazia di Amici 20 ha mantenuto la maglia confermata dalla Cuccarini ma la Celentano non era della stessa opinione ritenendola una ballerina “più che mediocre… È una bellissima ragazza ma non basta”.

In casetta dopo la puntata, Rosa era ancora scossa dalle parole della Celentano e si è confrontata a lungo con i suoi compagni sfogandosi con loro.

La ragazza si è stufata di sentirsi dire che è una ballerina bella ma mediocre. Riconosce l’importanza di una base classica, ma lei punta ad emozionare le persone, a raccontare una storia con il suo corpo e non con la tecnica.

Solo qualche giorno fa, ha detto che voleva entrare ad Amici perché è sempre stato il suo sogno da quando era piccola. Ha dovuto lasciare Napoli perché suo padre scelse di trasferirsi e hanno iniziato i loro viaggi. Quindi ha studiato danza in tutte le città in cui è stata, non l’ha mai mollata perché la fa sentire se stessa. Quando entra in scena c’è solo lei, lascia tutto il resto fuori.

Chi è Rosa Di Grazia di Amici 20

Rosa si è presentata ad Amici ballando una coreografia sulle note di 7 Rings di Ariana Grande, sui tacchi. Ha 20 anni e si definisce una persona molto decisa e determinata che riesce sempre ad ottenere quello che vuole, con impegno e tanti sforzi. Rosa Di Grazia si è meritata il banco grazie al supporto di Lorella Cuccarini (“Ha un bel temperamento, è sensuale!” ha dichiarato la Cuccarini).

Prima di entrare nella scuola (e prendere il banco di Elena d’Amario) ha dichiarato: “Per me è tutto, è un sogno, è anche un riscatto personale, è determinazione, è vita, è passione, è tutto!”