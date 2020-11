Amici 20: Kika (Federica La Rocca) racconta la sua storia

In casetta, durante il daytime di ieri di Amici 20, Kika confidandosi soprattutto con Esa ha detto di non ritenere di aver cantato in modo leggero Bang bang come ritiene Rudy Zerbi. Secondo lei non sorrideva, era cupa ed era arrabbiata perché sentiva la storia. Esa ha cercato di darle coraggio, le ha detto che se ne ha bisogno può piangere una sera ma da domani deve essere guerriera quale è perché è fortissima.

Durante la puntata di sabato, a Rudy non è piaciuto il modo, secondo lui troppo leggero e superficiale, con il quale Kika ha interpretato la cover che richiede un’ interpretazione particolarmente intensa.

Il parere negativo di Rudy Zerbi la sconforta, un po’ perché le ricorda il suo passato. Solo qualche giorno fa, infatti, la ragazza si è aperta su un aspetto molto delicato della sua adolescenza.

Per Kika è arrivato un regalo da parte della famiglia: il suo amato peluche Fofò, con lei fin dalla culla. Insieme al peluche c’era anche una lettera dove i suoi cari la esortano a non cambiare il suo stile, i suoi tatuaggi, i suoi piercing, il suo carattere e i suoi capelli dai mille colori arcobaleno e a farsi valere e “spaccare”.

Kika ha confessato che ha sofferto un po’ di bullismo da piccola perché era magra e portava il busto per la scoliosi. Queste parole le sono rimaste incollate addosso, ha sofferto di insicurezza, ansia che è arrivata all’improvviso.

Chi è Kika (Federica La Rocca) di Amici 20

Federica ha 21 anni, è originaria di Caltanissetta e di mestiere fa la barista. Ha lasciato la scuola a 16 anni, poi grazie alla musica e al canto i suoi problemi è riuscita a superarli tutti. Non sopporta le persone viziate. Canta perché è la cosa più importante che ha nella vita.